В Зеленоборском Андрею Чибису подарили хлеб и клубнику

СЕГОДНЯ 09:06 2019-08-15T09:07:08+03:00

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Уже пятый месяц врио губернатора Заполярья Андрей Чибис ездит по Кольскому полуострову, встречаясь с простыми людьми отдаленки и увозя с собой в качестве награды большой список проблем, который не решался годами. На этой недели он посетил Зеленоборский и помимо щедро нарезанных жителями задач получил и приятные подарки.

- Зеленоборский поразил меня добротой и открытостью! Уезжаю с гостинцами: Евгения Владимировна нарвала на своем огороде ягод, а местная администрация угостила хлебом. У нас началось настоящее соревнование – чей хлеб вкуснее, - делится впечатлениями Андрей Чибис. – Но главное впечатление – жители Зеленоборского как одна семья! Добрые и открытые люди! Здесь умеют уютно и комфортно.

Но проблемы есть и в этой сплоченной семье. Вот уже пять лет в Зеленоборском стоит недостроенная котельная, а еще здесь нет работы. Андрей Владимирович пообещал решить эти проблемы, создать точки экономического роста и поддержать малый бизнес. Ну, а извечные трудности с здравоохранением здесь уже начали решать благодаря антикризисному плану, разработанному еще в апреле.

- Скоро здесь появится новый автомобиль скорой помощи. Также мы прорабатываем варианты, как организовать помощь, когда бригада повезла пациента в Кандалакшу или область, - уточняет глава региона. – Да и сама больница требует внимания. Здания очень старые, на отопление и обслуживание уходит очень много денег. Но, подчеркну, даже речи не идет о том, чтобы оставить жителей без полноценной скорой и амбулаторной медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU