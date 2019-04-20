Андрей Чибис: «С каждым главным врачом Мурманской области будет заключен договор, где будут прописаны антикризисные меры для его больницы»

Несмотря на официальный выходной, в субботу, 20 апреля, работа в региональном правительстве кипела. Ещё бы! В столицу Заполярья съехались главные врачи со всего Кольского полуострова, чтобы разработать антикризисный план здравоохранения Мурманской области. И у них это получилось.

Дорогу осилит идущий

- Безусловно, решить все проблемы в медицине одномоментно, невозможно. Я попросил собрать всех главных врачей области, чтобы это была наша общая история, а не план, навязанный сверху со словами «Будем делать так!». Тот набор решений, который мы с вами примем, должен заработать повсеместно, а не в одной отдельно взятой поликлинике. Поэтому призываю к максимально открытому и конструктивному разговору. Если есть какие-то вопросы или возражения, давайте обсудим, - обратился к медикам врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Антикризисный план разрабатывали сами врачи, чтобы история была общая, а не спущенная сверху.Фото: Елена МОЛОДЦОВА

Также врио главы региона отметил, что необходимо защитить врачей от информационного давления пациентов, которые, как правило, выливают на них накопленный негатив от сбоев в работе систем регистратуры, невозможности записаться неделями, а порой и месяцами к тому или иному специалисту и так далее. Конечно, не все в здравоохранении зависит от людей на местах. Поэтому, например, дискуссии с фондом медицинского страхования на ту же тему тарификации Андрей Владимирович частично взял на себя и пообещал встретиться с его представителями во время ближайшей командировки в Первопрестольную. Врио губернатора Заполярья подчеркнул, что динамика качественных изменений, в том числе, и в отношении к пациентам должна быть видна.

Касается каждого

- В течение месяца с каждым главным врачом будет подписан соответствующих договор, где по каждой больнице буду расписаны индивидуальные показатели с учетом специфики. Это дополнительная мотивация для учреждений. Кроме того, будут предусмотрены дополнительные поощрения для тех, кто выполняет и перевыполняет эти показатели, - отметил Андрей Чибис. - Отдельная проблема – накопленные долги больниц: тяжело думать о развитии, если тебе вот-вот отключат свет. Ее мы тоже будем решать, работая с каждым учреждением индивидуально.

Регистраторов обяжут обзванивать пациентов, записавшихся на прием и подтверждать их визит.Фото: Мария ЛЕНЦ

Звучит красиво и самое главное - многообещающе, но что конкретно намерены предпринять чиновники, чтобы поднять здравоохранение с колен? Как пояснил Андрей Владимирович, антикризисный план предусматривает, как организационно-технические решения, которые позволят улучшить качественно обслуживания пациентов без особых затрат, так и постепенное, но энергичное решение тяжелых проблем, касающиеся нехватки узких специалистов и ремонта помещений. К слову, преображение конкретных объектов, которые требуют немедленного восстановления, в этом плане тоже есть. Но вернемся, так сказать, к более прозаичным вопросам бизнес-характера.

- Не для кого не секрет, что сейчас можно дистанционно записаться к врачу. Как только ты это делаешь, запись закрывается. Но по факту 30% пациентов не доходят до специалиста. Получается, что и запись закрыта, и доктор простаивает, и другие люди попасть к нему не могут. Одно из решений – обзвон пациентов, с просьбой подтвердить свой визит к специалисту. Это позволит на 20% решить эту проблему и сделать существенный рывок вперед в условиях нехватки врачей, - приводит конкретный пример врио губернатора Мурманской области.

К слову, по такой схеме уже работает ряд медицинских учреждений региона. Одно из них Мурманская городская детская поликлиника №4.

- То, что эта мера эффективна мы знаем на собственном опыте и предлагаем перенять нашим коллегам, - отметила главный врач учреждения Светлана Белозерова. – Что касается самого антикризисного плана, он четкий, конкретный и ясный. В нем нет мероприятий, которые исполнить невозможно.

Проконтролируют люди

Но Мурманской областной стоматологической поликлинике даже эта мера не позволит обслужить всех своих пациентов, и в первую очередь, детей. Желающих посетить дантистов среди подрастающего поколения 55 тысяч, а специалистов катастрофически не хватает.

В Мурманск приедут врачи-гигиенисты.Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

- Это очень больной вопрос. У детских стоматологов высокая психоэмоциональная нагрузка, и желающих трудиться в этой области мало, хотя мы и проводим большую работу по привлечению специалистов, - говорит главный врач Мурманской областной стоматологической поликлиники Эмма Толмачева. – В этом году мы намерены открыть отделение профилактики, где будут принимать врачи-гигиенисты. Надеемся, что это поможет сократить нагрузку на их коллег-стоматологов.

А чтобы динамика грядущих изменений в здравоохранении не ускользнула от взгляда высокого начальства, главные врачи будут регулярно встречаться с Андреем Чибисым и докладывать о достигнутых изменениях. Кстати, проконтролировать, как выполняется антикризисный план сможет каждый северянин.

- Презентация этого плана будет в общем доступе. Причем мы специально объясним все простым языком, чтобы получить обратную связь от северян, а заодно понять, работает то, что мы разработали, или нет, - отметил Андрей Владимирович.