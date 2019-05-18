Следователи начали проверку из-за найденных на свалке надгробий солдат Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-18T18:02:12+03:00

Организация, осуществляющая реконструкцию в Долине Славы, отрицает свою причастность к свалке. Фото: vk.com/murtouch.

Мурманские историки уверены, что плиты были выброшены в ходе реконструкции Долины Славы

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет начал собственное расследование после того как демонтированные надгробия, располагавшиеся раньше в Долине Славы, были найдены на свалке.

– Следователями в ходе процессуальной проверки проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет восстановлена картина случившегося, действиям правонарушителей дадут юридическую оценку, – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Накануне плиты нашли на пустыре. На фотографиях с места видно, что на них нанесены имена и даты жизни погибших в Великую Отечественную войну. Поэтому пользователи социальных сетей сразу предположили - надгробия выбросили в результате реконструкции, сложив их в итоге в районе мусоросжигательного завода.

Когда плиты выбросили и сколько времени они пролежали заброшенные среди складов неизвестно. Вчера «КП» сообщала, что мурманская организация, которая выполняет ремонт в Долине Славы, усомнилась в подлинности надгробий. Поскольку плиты, демонтированные в ходе реконструкции, были раздроблены. Историки и поисковики с этой точкой зрения категорически не согласны.

Чтобы разобраться в ситуации, правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая в течение пяти дней должна представить свой доклад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Мурманской области объяснили, почему задержалась реконструкция в Долине Славы

Новую систему надгробий частично изменят в соответствии с требованиями поисковиков (подробности)

Общественники Мурманской области возмущены снятием госохраны с памятников Долины славы

Как оказалось, границы культурного объекта резко сократились из-за неоднозначного решения, принятого в 2017 году (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU