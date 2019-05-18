Следователи начали проверку из-за найденных на свалке надгробий солдат Великой Отечественной войны
Следственный комитет начал собственное расследование после того как демонтированные надгробия, располагавшиеся раньше в Долине Славы, были найдены на свалке.
– Следователями в ходе процессуальной проверки проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ее результатам будет восстановлена картина случившегося, действиям правонарушителей дадут юридическую оценку, – сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.
Накануне плиты нашли на пустыре. На фотографиях с места видно, что на них нанесены имена и даты жизни погибших в Великую Отечественную войну. Поэтому пользователи социальных сетей сразу предположили - надгробия выбросили в результате реконструкции, сложив их в итоге в районе мусоросжигательного завода.
Когда плиты выбросили и сколько времени они пролежали заброшенные среди складов неизвестно. Вчера «КП» сообщала, что мурманская организация, которая выполняет ремонт в Долине Славы, усомнилась в подлинности надгробий. Поскольку плиты, демонтированные в ходе реконструкции, были раздроблены. Историки и поисковики с этой точкой зрения категорически не согласны.
Чтобы разобраться в ситуации, правительство Мурманской области создало специальную комиссию, которая в течение пяти дней должна представить свой доклад.
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ИСТОЧНИК KP.RU