Правительство Мурманской области высказалось насчет надгробий из Долины Славы, оказавшихся на свалке

СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-17T14:00:55+03:00

В Мурманске случайно нашли старые надгробия из Долины Славы, которые находились там более 10-ти лет и были смещены в ходе реконструкции. Фото: vk.com/murtouch

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Главный мемориальный комплекс Заполярья находится в Кольском районе. Еще в прошлом году здесь состоялся важный этап в реконструкции. В Долине Славы заменили надгробия над могилами воинов, которые защитили Мурманскую область от фашистов в 1941 году.

Тогда, в 2018-м, подрядчик поставил новые могильные камни, хотя и сместил их относительно фактического места захоронения. Что случилось со старыми надгробиями, которые были настоящей гордостью поисковиков, до поры до времени никто не знал. Информация всплыла лишь недавно, после Дня Победы. Как оказалось, старые могильные камни брошены как попало на бесхозной площадке под Мурманском, прямо под открытым небом. Получилась самая настоящая свалка из бетона и мрамора.

Сразу же появились вопросы к комитету по культуре и искусству Мурманской области. Но, поскольку подчиняется он правительству региона, комментарий поступил именно оттуда.

- Правительством Мурманской области создана комиссия по расследованию ситуации с обнаруженными надгробными плитами, в состав которой будут включены поисковики, общественники и ОНФ. В пятидневный срок комиссия предоставит доклад и предложения по исправлению ситуации, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Глава региона Андрей Чибис, в свою очередь, увидел в истории с памятниками недопустимый цинизм и пообещал, что «виновные будут наказаны».

ИСТОЧНИК KP.RU