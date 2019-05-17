В Мурманске выбросили на свалку надгробия из Долины Cлавы
Случайная находка на задворках заполярной столицы шокировала интернет. На днях прохожие заметили в районе мусоросжигательного завода груды мрамора и гранита. Присмотревшись, мурманчане с ужасом поняли - это могильные камни. Причем, принадлежат они людям, которые еще при жизни покрыли себя воинской славой.
- Это старые надгробья с могил погибших в Великой Отечественной войне защитников Заполярья, - отметили пользователи паблика «Муртач» в соцсети, которые и сделали шокирующую находку.
Конечно, гранитные плиты с табличками выглядели на свалке вдвойне кощунственно. Особенно, если учесть, что совсем недавно состоялось празднование 9 мая. Но в действительности, пребывание могильных камней на свалке вполне объяснимо.
Сейчас проводится реконструкция мемориального комплекса Долина Cлавы. Все эти именные надгробия, обнаруженные на днях, сняли еще в 2018 году. Причем, вполне официально.
Так выглядят новые надгробия в Долине славы. Комитет по культуре обещает прикрепить именные таблички.Фото: Виктор КОСТРОВ
Областной комитет по культуре, в свою очередь, пообещал прикрепить именные таблички к каждому из новых надгробий в Долине Cлавы. В проекте они все подписаны и обозначены. Поэтому об утрате имени речи не идет. Проблема в другом: новые надгробия, так или иначе, несколько сдвинуты относительно фактического захоронения бойца. В свое время данный этап реконструкции вызвал резкое осуждение у краеведов и поисковиков.
Так или иначе, сваливать прежние могильные плиты в бесформенную кучу не стоило. Все-таки, это плод тяжелого труда мурманских поисковиков.
ИСТОЧНИК KP.RU