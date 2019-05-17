Мурманская организация, которая делает ремонт в Долине Славы: выброшенные надгробия - не оттуда

СЕГОДНЯ 18:02 2019-05-17T18:05:22+03:00

Организация, осуществляющая реконструкцию в Долине Славы, отрицает свою причастность к свалке надгробий в Мурманске. Фото: vk.com/murtouch

По данным «Управления коммунального строительства», обелиски из мемориального комплекса они давно измельчили

Изменить размер текста: A A

Верхнеростинское шоссе - не самый густонаселенный район областного центра. Главным образом, здесь находятся различные предприятия. Например, склады мурманской компании «СпецДорСтрой» неподалеку от мусоросжигательного завода.

На такой вот складской площадке под открытым небом нашли неприятный сюрприз. Мурманчане заметили надгробные плиты, которые, очевидно, стояли раньше над могилами защитников Заполярья. Мемориальные обелиски лежали под открытым небом как попало. Это возмутило как отдельных горожан, так и общественников.

Поисковик Константин Добровольский и краевед Михаил Орешета единогласно подтвердили - это надгробия из Долины Славы, снесенные во время реконструкции. Видимо, их не успели утилизировать должным образом. Впрочем, мурманская компания, которая занимается ремонтом, с таким мнением не согласилась.

- Это надгробия - не из Долины Славы. По цвету гранита и по буквам они совершенно другие. Мы не являемся балансодержателями данных обелисков. Все надгробия из Долины Славы, снесенные нами в ходе реконструкции, мы уже утилизировали методом дробления, - пояснили «КП» в управлении капитального строительства (УКС) Мурманской области.

Но жители Мурманска в большинстве своем все-таки согласились с поисковиками. И полагают, что на свалке оказались те самые индивидуальные надгробия из главного мемориального комплекса Заполярья. Так или иначе, скандал, связанный с Долиной Славы, стал предметом для разбирательства полиции и комиссии ОНФ.

ИСТОЧНИК KP.RU