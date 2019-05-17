«Горько и стыдно»: краевед, поисковик и депутат про свалку надгробий в Мурманске

В столице Заполярья набирает обороты неоднозначная история с меморильными объектами. Плиты с увековеченными на них именами героев бросили вповалку под открытым небом. Подобное отношение к памяти защитников Заполярья возмущает многих общественных деятелей Мурманска.

Некоторые согласились поделиться мнением насчет подобного обращения с наследием Великой Отечественной войны.

Мы оборудовали эти памятники и делали фотографии для них на свои деньги, - вспоминает Константин Алексеевич.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

- Все эти памятники из Долины Славы, я это подтверждаю, - с горечью отметил координатор поисковых отрядов Мурманской области Константин Добровольский. - Самое печальное в этой истории: до чего доходит человеческое безрассудство. Почему они не утилизировали эти памятники, превратили их в крошку, как полагается. Нет, они поставили их на всеобщее обозрение, чтобы все люди это видели и расстраивались.

Действительно, все эти памятники сняли вполне официально, в ходе реконструкции Долины Славы в 2018 году, и заменили на новые. Получились аккуратные, но безликие и монотонные тумбы. По словам кураторов проекта, сделали так ради единообразия.

Почему же в управлении коммунального строительства (УКС) не стали утилизировать прежние надгробия по правилам - пока неясно. Пожалели качественный материал: мрамор и гранит? Но зачем тогда бросать ценные плиты на бесхозной площадке, открытой всем ветрам? Возмущен таким отношением и мурманский краевед Михаил Орешета.

- На эту свалку страшно смотреть тем более, когда знаешь, как эти памятники устанавливались. Собирали ведь с миру по копейке. Царство небесное участнику войны Давиду Павловичу Толчинскому. Он здоровье свое положил, чтобы эти обелиски установить, - заметил Михаил Григорьевич.

Почетный гражданин Мурманска добавил, что ему горько и стыдно видеть подобную картину. Михаил Орешета в целом негативно оценивает реконструкцию кладбища в Долине Славы. Отмечает, например, что захоронение больше не отвечает российским традициям, напоминая скорее британский газон.

Обелиски, оказавшиеся на помойке, дали повод высказаться и председателю регионального парламента. Сергей Дубовой отозвался о ситуации с негодованием и даже призывал к «жестким мерам в отношении нарушителей.

По словам председателя областной думы, особенно больно видеть подобную свалку в городе-герое. Фото: duma-murman.ru

- Депутаты Мурманской областной думы очень трепетно относятся к нашему историческому наследию. Мы обязаны своим существованием людям, защищавшим Отчизну, - пояснил свою позицию Сергей Михайлович.

В связи с этим неприятным происшествием полиция проводит проверку, а глава региона даже собрал отдельную комиссию, чтобы найти виновных.

Напомним, с чего все началось. На днях мурманчане заметили беспорядочную груду мрамора и гранита. Плиты лежали на бесхозной площадке в районе мусоросжигательного завода. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это воинские надгробия из Долины Славы.