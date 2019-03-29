2019-03-29T15:30:25+03:00
Общество

Общественники Мурманской области возмущены снятием госохраны с памятников «Долины славы»

Как оказалось, границы культурного объекта резко сократились по итогам неоднозначного решения, принятого в 2017 году
Иван ПЕТРОВ
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В Мурманской области реконструкция «Долины славы» протекает не столь гладко, как хотелось бы...В Мурманской области реконструкция «Долины славы» протекает не столь гладко, как хотелось бы...Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Не утихают страсти вокруг реликтового участка в Кольском районе. Впервые скандал разгорелся осенью 2018 года, но быстро погас, как сухие листья. И вот, с наступлением весны возмущение публики грозит разгореться вновь.

Копья ломаются вокруг мемориального комплекса «Долина славы» в Мурманской области. На днях общественники провели расследование по части долговременной реконструкции участка. Как показало изучение документов, при проведении экспертизы в 2017 году «Долину славу» ненавязчиво лишили звания культурного памятника. По крайней мере, большая часть комплекса утратила особый статус.

- Экспертиза обосновывает, что из всего мемориального комплекса на государственной охране следует оставить только один объект - «Памятник Павшим». Все остальные элементы комплекса: памятник «Три штыка», подлинные танк ИС-2 и пушка ЗИС-3, мемориальная трибуна, стена Памяти, памятник «Скорбящая мать» и въездные стелы на секторах захоронений оказались фактически сняты с государственной охраны, - отмечается в паблике «Народная инициатива».

Общественники опасаются, что лишенные особого статуса объекты не получат качественного ремонта.

Напомним, минувшей осенью в «Долине славы» переносили надгробия. Это вызвало критику со стороны краеведов и общественных организаций. В свою очередь кураторы реконструкции, минкульт и краеведческий музей заявили о согласованности проекта на всех уровнях. Кстати, прежняя реконструкция состоялась почти 15 лет назад. И тоже «протекала с осложнениями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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