Марина Ковтун путешествует по Орловской области

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-13T15:18:58+03:00

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Бывший губернатор Мурманской области активный пользователь социальных сетей, она даже вошла в число лучших instagram-блогеров среди руководителей. Однако долгое время после ухода из правительства Марина Ковтун не делала новых записей, нарушив интернет молчание лишь в день трагедии в аэропорту Шереметьево.

Накануне стало известно, что экс-глава Заполярья путешествует по Орловской области.

– В Духовно Православном центре «Вятский Посад» сейчас проходит Международный фестиваль православной культуры и народного творчества. Он собрал творческие коллективы не только со всей страны, но и из Белорусии и Сербии, – написала Марина Васильевна под фото в своем Instagram.

Фото: instagram.com/kovtunmurman.

Где в настоящий момент работает Ковтун (и работает ли) неизвестно. Изначально СМИ поспешили отправить ее на новую должность в Совет Федерации, а потом прочили место в госкорпорации. Пока ни одна из этих версий не получила подтверждения, бывший губернатор размышляет о предпринимателях и чиновниках.

– Вот такую скульптурную композицию «Чиновник и предприниматель» увидела в Орле. По замыслу скульптора - головы тучного чиновника и поджарого предпринимателя упираются в часы, что заставляет их мыслить об объединении усилий для развития России в мировой экономике, а не тратить время на противостояние. Под их ногами - карта России, а по периметру скульптуры размещены цитаты известных людей о ценности времени. Работа выполнена в жанре гротеска, – сообщает она своим подписчикам.

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ИСТОЧНИК KP.RU