Биография губернатора Мурманской области Марины Ковтун

Сегодня, 19 марта 2019 года, написала заявление об отставке губернатор Мурманской области Марина Ковтун. На своем посту она пробыла чуть меньше 7 лет - с апреля 2012 года. Биография Марины Васильевны - в нашей статье.

Марине Васильевне Ковтун 7 марта 2019 года исполнилось 57 лет. Ее отец - известный в Заполярье рыбак Василий Тихонович Козлов. Замужем за мурманским предпринимателем Василием Ковтуном. Воспитали двоих детей - сына Александра и дочь Марина.

Родилась в Мурманске. Работала на различных комсомольских должностях, затем в областной администрации, курировала туризм. В 2009 году перешла на работу в дочернее предприятие «Норильского никеля», а в 2011-м, победив на выборах в областную думу, стала ее вице-спикером, возглавила фракцию «Единой России». В 2012-м - врио губернатора Мурманской области, а после и ее главой.

Марине Васильевне Ковтун 7 марта 2019 года исполнилось 57 лет. Ее отец - известный в Заполярье рыбак Василий Тихонович Козлов. Замужем за мурманским предпринимателем Василием Ковтуном. Воспитали двоих детей - сына Александра и дочь Марина. Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Родилась в Мурманске. В 1980 году она окончила Пензенский техникум советской торговли им. 50-летия ВЛКСМ. Выпускница Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 1993 году поступила на работу в Администрацию Мурманской области специалистом управления социальной защиты населения, а затем стала работать в управлении делами Администрации Мурманской области. 1994 -2005 гг. — заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации Мурманской области.

В 2001 году окончила Северо-Западную академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». В феврале 2005 года назначена заместителем начальника Управления развития внутреннего туризма и государственных проектов Федерального агентства по туризму.

С 2006 по 2009 год возглавляла отдел по развитию туризма департамента экономического развития Мурманской области. В 2009 году стала помощник, а затем и заместителем гендиректора Кольской ГМК, далее в 2011 депутатом Мурманской от «Единой России», областной думы, а в 2012-м - после отставки предыдущего главы региона Дмитрия Дмитриенко врио губернатора Мурманской области, а после и ее главой.

В мае 2014-го Ковтун подала прошение о досрочной отставке чтобы подтвердить должность губернатора выборами, которые выиграла, получив 64, 69% голосов избирателей.

- Это самый важный день в моей жизни… после рождения детей! Я благодарю вас за высокое доверие и сделаю все, чтобы его оправдать, - заявила на инаугурации Марина Ковтун.

Марина Васильевна – заядлый спортсмен и рыболов, исходила Кольский полуостров вдоль и поперек.

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