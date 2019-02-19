2019-02-19T14:34:38+03:00
Общество

Марина Ковтун вошла в число лучших instagram-блогеров среди губернаторов

Эксперты оценили активность глав регионов в социальных сетях
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Аналитики назвали Марину Васильевну «губернатором-кулинаром».Аналитики назвали Марину Васильевну «губернатором-кулинаром».
Изменить размер текста:

Фонд «Петербургская политика» представил доклад под громким заголовком «Губернаторы возвращаются в соцсети». В нем проанализированы аккаунты политических деятелей и составлено сразу два своеобразных рейтинга.

В первом из них губернатор Мурманской области получила оценку «выше среднего», а это значит, что, по мнению экспертов, instagram-аккаунт Марины Ковтун можно считать одним из ведущих «с точки зрения интересности, оригинальности, пользовательского комфорта и соответствия формату».

– Ковтун удалось сформировать авторскую стилистику, дающую высокую вовлеченность аудитории. Позиционирует она себя как уникального губернатора-женщину, сочетающего официальность и теплоту. Много социальной тематики, приглашает жителей на встречи. А главной особенностью является регулярное размещение фотографий еды с рецептами и желание показать свои лучшие качества, – объясняют свою оценку в фонде. – Из минусов. Социальную ориентированность размывает содержание по остальным темам, вследствие чего официальные тексты менее интересны и чаще носят формальный характер.

Авторы доклада сформулировали и основной посыл блогеров. Так, Марина Васильевна оказалась «губернатором-кулинаром». Один из ее последних постов как раз посвящен треске под маринадом.

К слову, «выше среднего» получили и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

kovtunmurmankovtunmurman
Традиционная рубрика #обожаюготовить.
553 отметок «Нравится»35 комментариевInstagram

Второй же рейтинг «Петербургской политики» отображает ТОП губернаторов по количеству подписчиков-глав регионов. То есть, эксперты выяснили, есть ли среди губернаторов взаимная подписка. В данном списке глава Заполярья разделила 7 место с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. На них подписаны 12 коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-министр природы Мурманской области получила 3 года колонии
Boeing, летевший в Мурманск, едва не столкнулся с Airbus, следовавшим в Эмираты
В Мурманске окровавленный мужчина испугал кондуктора в троллейбусе №6
На судоремонтном заводе в Мурманске затонули понтоны
В Апатитах продавец мебели украл телефон у покупателя после реализации журнального столика
«Мурман» неожиданно проиграл сыктывкарскому «Строителю» со счетом 1:5
В Мурманске обещают снег
В Апатитах полицейским пришлось спасать 12-летнюю девочку от отца, поймавшего «белочку»
Губернатор Мурманской области высказалась против рыбных аукционов
В Кузомени построят новую школу взамен сгоревшей
В Мурманске водитель умер за рулем своей машины
Компания, которая использовала мурманчан для доставки кокаина в Африке, оказалась фальшивой
Полиция Мурманска займется проверкой инцидента, когда водитель маршрутки высадил умирающего прямо в сугроб
В Мурманске на выставке «Хочу домой!» собрали 50 килограммов корма и больше 18 тысяч рублей
В Полярных Зорях - новый главный врач
В Кировске справляются с последствиями метели
Жители Кандалакши заплатят 300 тысяч рублей за 40 кило подозрительного мяса
Из-за отсутствия снега «Лыжню дружбы» в 2019 году могут отменить
Официально: жить в Мурманской области стало лучше
Житель Снежногорска «чудом» нашел 5 тысяч рублей, чтобы спасти свой холодильник
Парень из Умбы накинулся с бутылкой на полицейского и разрезал ему лоб
В Мурманске ранним утром похитили девушку и увезли на машине
В Мурманске сфинкс Клепа ищет ответственные и добрые руки
В Кировске новогоднюю елку штормовой ветер сломал пополам