Марина Ковтун вошла в число лучших instagram-блогеров среди губернаторов

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-19T14:34:38+03:00

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Фонд «Петербургская политика» представил доклад под громким заголовком «Губернаторы возвращаются в соцсети». В нем проанализированы аккаунты политических деятелей и составлено сразу два своеобразных рейтинга.

В первом из них губернатор Мурманской области получила оценку «выше среднего», а это значит, что, по мнению экспертов, instagram-аккаунт Марины Ковтун можно считать одним из ведущих «с точки зрения интересности, оригинальности, пользовательского комфорта и соответствия формату».

– Ковтун удалось сформировать авторскую стилистику, дающую высокую вовлеченность аудитории. Позиционирует она себя как уникального губернатора-женщину, сочетающего официальность и теплоту. Много социальной тематики, приглашает жителей на встречи. А главной особенностью является регулярное размещение фотографий еды с рецептами и желание показать свои лучшие качества, – объясняют свою оценку в фонде. – Из минусов. Социальную ориентированность размывает содержание по остальным темам, вследствие чего официальные тексты менее интересны и чаще носят формальный характер.

Авторы доклада сформулировали и основной посыл блогеров. Так, Марина Васильевна оказалась «губернатором-кулинаром». Один из ее последних постов как раз посвящен треске под маринадом.

К слову, «выше среднего» получили и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

kovtunmurman Традиционная рубрика #обожаюготовить.

Второй же рейтинг «Петербургской политики» отображает ТОП губернаторов по количеству подписчиков-глав регионов. То есть, эксперты выяснили, есть ли среди губернаторов взаимная подписка. В данном списке глава Заполярья разделила 7 место с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым. На них подписаны 12 коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU