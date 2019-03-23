Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заинтересовался горевшим лагерем "Гандвиг"

СЕГОДНЯ 20:23 2019-03-23T20:26:09+03:00

Третий корпус "Гандвига" тушили 55 человек, на это ушло около пяти часов. Фото: МЧС Мурманской области

О нем новый глава региона навел справки сразу, как приехал в Мурманск

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Несмотря на то, что сегодня суббота, новому главе региона было не до отдыха. Напомним, 21 марта президент Владимир Путин назначил заместителя министра ЖКХ Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. А уже 23 марта его представили правительству региона.

Андрей Владимирович рассказал, что будет делать все, чтобы жить в Заполярье было "в кайф". А для этого, в том числе, надо составить "четкий план по решению оперативных действий по ключевым болевым точкам".

Одной проблемой врио губернатора озаботился почти сразу, как приехал на Кольский полуостров. Дело в том, что ранним утром 23 марта в населенном пункте Белое море горел оздоровительно-образовательный лагерь "Гандвиг". Тушили его 55 пожарных. Андрей Чибис связался с Кандалакшей, чтобы узнать, как обстоят дела.

- Состоялся первый телефонный разговор с новым врио губернатора Мурманской области. Андрей Владимирович Чибис интересовался ситуацией с пожаром в детском лагере "Гандвиг", спрашивал, какая помощь необходима, - рассказал глава Кандалакши и подведомственной территории Михаил Павлов. - Я доложил, что возгорание корпуса для персонала, произошедшее в 7.30 утра, было локализовано в 10.25 и потушено в 12.47. Пожарные работали своевременно и слаженно. Пострадавших нет. Детей в лагере на момент пожара не было. Ситуация под контролем. Идет проливка и разборка завалов.

Позже Андрей Чибис побывал у памятника "Алеша" и на открытии Праздника Севера.

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ИСТОЧНИК KP.RU