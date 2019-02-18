2019-02-18T16:45:30+03:00
Происшествия

Компания, которая использовала мурманчан для доставки кокаина в Африке, оказалась фальшивой

Профсоюз моряков узнал об этом при попытке выйти на связь с загадочными владельцами судна «ESER»
Иван ПЕТРОВ
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Родственники задержанных мурманских моряков попросили помощи у профсоюза. Там попытались выйти на компанию-призрак с фальшивым адресом в интернете... [снимок носит иллюстративный характер]Родственники задержанных мурманских моряков попросили помощи у профсоюза. Там попытались выйти на компанию-призрак с фальшивым адресом в интернете... [снимок носит иллюстративный характер]Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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Новая глава открылась в печальной эпопее с задержанием российских моряков в государстве Кабо-Верде. На сей раз, правда, речь пойдет не о самих несчастных. Говорить мы будем о тех, кто, предположительно, использовал их «в темную» и кинул в беде.

Некоторая информация появилась о судовладельце балкера «ESER». Того самого, который задержали в районе Африки с мурманской командой и с рекордной партией кокаина на борту. Профсоюз моряков попытался связаться с судовладельцем, чтобы выяснить, откуда такой «оригинальный» груз. Результат удивил...

- E-mail фальшивый, название компании фальшивое - нет такой. Турецкая сторона (раньше судно, на котором была задержана команда, принадлежало компании из Турции, - Ред.) ответила, что они судно продали, а дальше им запрещено комментировать, - заметил председатель российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков в своем интервью ТАСС.

Запрет, конечно же, ожидаемый. Связан он с тем, что сейчас наркогрузом плотно занимается полиция Кабо-Верде и интерпол. Будем надеяться, что они докопаются до происков наркомафии, а наших земляков признают невиновными. Ведь, скорее всего, команда и ведать не ведала о грузе наркотиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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