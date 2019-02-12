Источник: Арестованные в Кабо-Верде мурманские моряки думали, что везут цемент, а не кокаин

Февраль стал черным месяцем для 9-ти семей из столицы Заполярья. Северяне тяжело переживают за своих близких. Мурманские моряки арестованы в Африке. Причиной послужила рекордная партия кокаина, найденная на их судне «ESER». Команда с самого начала уверяла: они не в курсе нелегального груза. Неужели, моряков «водил за нос» собственный судовладелец?

Роковой «стройматериал»

Проливает свет на случившееся мать одного из членов экипажа. Женщина пообщалась с «КП» на условиях анонимности. Как оказалось, непосредственно перед рейсом ее сын знал немного...

- Он сказал: летим в Южную Америку под Панамским флагом. А когда прибыл туда, позвонил и рассказал: «Загружаемся цементом». И все... А потом началась плохая погода и загрузку остановили. Связь часто пропадала, на неделю-две. Последний раз позвонил и сказал: «Мама, не переживайте. У меня все хорошо, здоровье хорошее, только у нас неприятность на судне - умер старпом». Мне сразу аж плохо стало. Я спрашиваю: «А как это случилось». Он: «мама, я ни-че-го не знаю!», - поделилась с нами мурманчанка.

В начале февраля женщина услышала страшную новость о задержании судна. Когда ее сын снова связался с ней по телефону, общался уже из тюрьмы.

Моряки были уверены, что в этих матерчатых тюках находится обычный цемент. Фото: twitter.com/liveuamap

- Он позвонил мне один раз. Это было 6 февраля, у них как раз проводили банный день и вывели их на прогулку. Сказал, условия нормальные. Кормят 3 раза в день. Слышимость была не очень. Говорил очень быстро: «Мама, в любой момент может оборваться связь. Не переживайте! Мы держимся пока!» Ну а как может быть нормально людям, невиновным, в тюрьме? Есть информация, что их кормят только горохом и кукурузой. Какой организм это выдержит, учитывая, что они морально надорваны? На них повесили этот груз, который они в глаза не видели и знать не знали. Почему молчат наши власти, Москва? Почему МИД не едет туда и не разбирается? - с горечью спрашивает родственница заключенного.

Золотой юрист

Семьи мурманских моряков считают, что ответственность за нелегальный груз должен нести судовладелец балкера «ESER». Они хотят заручиться помощью квалифицированного юриста, но пока безуспешно. Услуги защитника оцениваются в неподъемные 5 тысяч евро.

- Сходили в адвокатскую контору, а там говорят, что нужно собрать 3 миллиона 800 тысяч рублей с каждого человека. Да что это за адвокат такой? Он что, в космос собрался лететь за наши слезы и боль? И еще непонятно, куда отсылать эти деньги - на деревню дедушке? У людей случилась такая беда, а их ставят на колени. Нам что все продать теперь? И хорошо еще, если адвокат выиграет, - чуть не плача рассказала мурманчанка.

Как уже отмечала женщина, дипломатические структуры пока не пытались выйти на связь с родственниками моряков и предложить помощь. На первый взгляд кажется, что северян поддерживают только сотрудники посольства РФ в Кабо-Верде. Они собрали гуманитарную помощь для моряков и время от времени снабжают их близких информацией. По словам родственников команды, их уже опросила полиция Заполярья.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Декабрь 2018 года

Мурманские моряки рассылают резюме в рекрутинговые агентства. Их зачисляют в российскую сухогруза «ESER», которая в итоге составляет 13 человек. Моряков доставляют рейсом в Южную Америку. Здесь судно загружают (якобы, цементом). Балкер отправляется в пункт назначения, крупный порт Танжер. Местность, кстати, пользуется вековой славой как один из центров наркоторговли и проституции. Дорога морем составляет 8 тысяч километров.

Конец января 2019 года

Когда остается треть пути, происходит на судне внезапно умирает один из мурманчан. По международным требованиям, оставшейся команде из 12-ти россиян нужно зайти в ближайший порт и заявить о смерти своего коллеги, что они и делают.

30 января

Сухогруз швартуется в порту города Прая государства Кабо-Верде.

31 января

Сын нашей собеседницы последний раз выходит онлайн «Вконтакте».

1 февраля

На судне объявляются полицейские, которые отрабатывают оперативную информацию о перевозке наркотиков. Обыскивают трюм, находят запретный груз.

2 февраля

Суд приговаривает мурманчан к аресту. Их препровождают в тюрьму Сан-Мартиньш и «расселяют» в 3 большие камеры.

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