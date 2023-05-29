Мурманскую область посетили рекордные 540 тысяч туристов: показываем топ-5 наиболее популярных мест в регионе

Мурманская область в 2022 году обновила свой рекорд по турпотоку. Фото: Ирина БЫСТРОВА

Мурманскую область с ее климатом Крайнего Севера даже с натяжкой нельзя назвать курортом. Даже летом здесь может выпасть снег, не мерзнуть же сюда ехать туристам. Но, кажется, холод столицы Заполярья гостей не пугает, а, наоборот, все больше россиян готовы купить летний пуховик и приехать на Кольский полуостров.

С 2016 года туристический поток в Мурманской области вырос в 1,5 раза, что не год – рекорд для региона. Так, если в 2016 году было 330 тысяч гостей за год, то в 2021-м - уже 486 тысяч, а в 2022-м – 540 тысяч.

- Это абсолютный рекорд за все время для нас и рекорд среди всех регионов Арктической зоны РФ. Всего за 4 года Кольское Заполярье посетили более 1,8 миллиона человек, доходы отрасли составили 9,3 миллиарда рублей. С 2019 по 2022 годы вместе с правительством страны поддержали в Мурманской области 115 туристических проектов на 350 миллиона рублей, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Хибины - это самый длинный в России сезон для катания. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Собственно, зачем ехать в Мурманскую область к Баренцеву и Белому морям, если даже летом температура в них всего около +3-6 градусов, если есть Черное море?

Заполярье – регион контрастов. Например, на Терском берегу (считай, юг полуострова), есть… своя пустыня в Кузомени, знаменитый табун диких лошадей и аметистовый берег. Романтика!

Хочешь - лови в Заполярье семгу, хочешь - камчатского краба. Фото: Олег ФИЛОНОК

Из Мурманска на ледоколе «50 лет Победы» летом можно отправиться в 12-дневное путешествие к Северному полюсу. Звучит экстремально, но на самом деле это очень комфортная поездка: теплую одежду выдадут, вкусно накормят несколько раз в день. Захочется экстрима – можно выйти на льдину и искупаться в Северном Ледовитом океана. Правда, стоимость такой экскурсии кусается: цена путевки измеряется в долларах и зависит от курса, в среднем это 2,2 – 2,3 миллиона рублей за самый простой тур. В Мурманск за такую цену можно купить однокомнатную квартиру, а в заполярных городах поменьше – даже трехкомнатную.

Но для туристов есть в Заполярье места и доступнее, чем макушка Земли.

Туризм на Кольском полуострове отличается тем, что интересен для приезжающих круглый год: с осени и до мая можно устраивать охоту на северное сияние, летом гостей ждет семужья рыбалка, также в разные месяцы можно увидеть китов. Еще одна фишка Заполярья – самый длинный в России горнолыжный сезон. Так, в 2022-2023 годах он продлился свыше 200 дней. Старт дали в ноябре, раньше всех в стране, а закрыли только в мае.

Полуострова Рыбачий и Средний поражают красотой природы. Фото: Олег ФИЛОНОК

Топ-5 самых популярных мест в Мурманской области у туристов – это Мурманск, Кольский район (Териберка), Кировск, Ловозеро и Мончегорск.

В Мурманске приезжающие обязательно стараются посетить легендарный ледокол «Ленин», который сейчас работает как музей, увидеть самое высокое здание за полярным кругом – гостинично-деловой центр «Арктика», покататься на самом северном в мире троллейбусе, и, конечно, попробовать Арктическую кухню: оленину, палтус, мойву, треску, гребешки, морских ежей, краба. Те, кто хочет не только есть, но и ловить, могут купить путевку на ловлю рыбы (горбушу, нашествие которой предрекают летом 2023 года, можно ловить бесплатно) или даже камчатского краба.

Териберка стала популярной после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан». Поморское село предлагает гостям морские прогулки, фотоохоту на китов и рыбалку, посещение Арктического пляжа и кладбища кораблей, а в июле здесь проходит одноименный фестиваль.

Териберка стала популярной после выхода фильма "Левиафан". Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Ловозеро едут те, кто хочет познакомиться с саамской культурой, покататься на оленях и хаски, попробовать традиционную кухню, пройти шаманские обряды.

Кировск и Хибины манят любителей активного отдыха. Здесь находятся одни из лучших горнолыжных склонов страны, каждую зиму открывается занесенная в Книгу рекордов России «Снежная деревня», арт-парк «Таинственный лес». А еще - самый высокогорный ресторан на Северо-Западе.

В Ловозеро едут, чтобы познакомиться с культурой саами. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Мончегорск вошел в топ-5 популярных мест у туристов сравнительно недавно благодаря фестивалю Imandra Viking Fest и «Зимандра».

Фестиваль Imandra Viking Fest стал визитной карточкой Мончегорска. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Особой популярностью в Мурманской области пользуется отдых в палатках, походы, словом, то, что принято называть «дикарями». Дело в том, что пейзажи Кольского полуострова действительно живописны: есть красивые водопады, горы, озера (Имандра входит в топ-10 самых крупных водоемов России). Полуострова Рыбачий и Средний многим напоминают другие страны, например, Исландию, но все же имеют характерный «почерк» природы. Не зря Кольский полуостров так полюбили съемочные группы. У нас хоть «Игру престолов» снимай – пейзажи есть на любой вкус.

Правда, с 1 июня в Мурманской области планируют сделать платный вход в природные парки и заказники для приезжающих в регион. Причем для иностранных туристов и посетителей стоимость будет выше, чем для россиян. А северян от платы освободят, как и льготные категории.

Напомним: к 2030 году в Мурманской области хотят достигнуть показателя в миллион туристов. Общее количество туристов в Арктической зоне РФ должно составить 4 миллиона человек в год.

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