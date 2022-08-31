Стало тесно веселью: Фестиваль викингов в Мончегорске готов побить свой рекорд по числу гостей

В 2021-м за два дня фестиваля посетило 12 тысяч человек. В этом году - намного больше. Фото: Антон ЗАБИРОВ

27 и 28 августа в Мончегорске уже в четвертый раз прошел Imandra Viking Fest. Когда-то он начинался как небольшое мероприятие реконструкторов, а теперь вырос до двухдневного фестиваля и стал визитной карточкой не только города металлургов, но и всего Заполярья.

Два дня северян и гостей региона ждало погружение в культуру викингов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще больше гостей

В 2022 году вход в деревню викингов стал платным - билет на два дня стоит 100 рублей. Сделали это, в первую очередь, для того, чтобы подсчитать количество посетителей. С каждым годом фестиваль привлекает все больше внимания, и занимаемой площадки ему уже не хватает – намечается расширение. В прошлом году Imandra Viking Fest посетили 12 тысяч человек, а в этом августе количество точно увеличится. Это было видно невооруженным глазом: в субботу уже с утра было многолюдно.

- Площадка стала красивее и функциональнее, мы постарались сделать больше активностей для детей, больше мест для отдыха. Лучше стала сцена, разнообразнее программа на ней, - рассказывает Анна Федорова, директор агентства развития Мончегорска. – К новому фестивалю мы начинаем готовиться сразу, как только он заканчивается, большая команда профессионалов трудится год. К этому сезону мы создали чат-бот «Викинг Бьёрн», который отвечал на вопросы посетителей, ориентировал по активностям, на площадке появился бесплатный Wi-Fi.

В лесу проходило иммерсивное шоу, где зрители становились частью действа. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Учли организаторы и нюансы прошлых лет, например, что огненное шоу проходит на ровной площадке и его не всегда видно тем, кто стоит далеко. Поэтому в этот раз появилась трибуна, на которую можно было заранее купить билеты, а также забронировать билеты ко времени прогулки на драккаре.

На фестивале стало больше сеансов иммерсивного шоу, которое представляет собой спектакль прямо в лесу. Зрители не сидят на месте, а ходят по тропинкам среди деревьев и камней, находя площадки с актерами. История похищения возлюбленной викинга и его борьбы за свою невесту в буквальном смысле слова захватывает наблюдающих, актеры увлекают их за руку, погружают в сюжет, бои происходят в паре шагов.

В 2020 года фестиваль не провели из-за пандемии, но теперь Imandra Viking Fest вернулся с еще большим размахом. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Любимые занятия

Imandra Viking Fest – это уже традиции. Многие едут на фестиваль специально для того, чтобы увидеть бои викингов, шоу костюмов, а еще принять участие в различных активностях. Например, пострелять из лука. Когда еще будет возможность взять в руки оружие, сделанное по образцу настоящего боевого турецкого лука XIV века?!

- Для него использовались натуральные материалы - дерево, кожа, сухожилия оленя, только тетива синтетическая - это требования для массовых мероприятий, - рассказывает участник клуба «Мидгард» Андрей Лысов. – Сейчас стало больше мастеров, которые делают такие луки, - это говорит о том, что люди стали активнее интересоваться и этим видом спорта, и реконструкцией.

Гости могли пострелять из луков ручной работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На соседней площадке можно попробовать себя в метании копья, а заодно узнать много интересных фактов. Например, что в бою копье метали часто не для того, чтобы убить конкретного врага, а для того, чтобы ослабить защиту щитами, которыми прикрывались атакующие. Снаряды застревали в щитах, делали их тяжелыми, и воинам приходилось бросать их, что делало их уязвимыми. Особенно страшным было копье в руках всадника, ведь даже пеший воин мог пробить щит с расстояния в 10 метров, а на скорости наездник мог метнуть его дальше и еще сильнее.

- Даже нам, организаторам, интересно находиться среди толпы, ходить по площадкам. Это уникальное погружение в атмосферу, - рассказала Дарья Яркова, заместитель директора Агентства развития Мончегорска по направлению «Туризм».

Свадебные обряды викингов, спектакль для детей о скандинавских богах, гончарная мастерская, походная кузница, чеканка монет, кольчужное мастерство, изготовление нордических оберегов, руническая вязь, ткацкое ремесло, выделка шкур, нордические танцы – перечислять все то, что было на этих выходных в Мончегорске, можно долго. Главное, как отметил идейный вдохновитель фестиваля Лев Денисов, Imandra Viking Fest дал северянам возможность вырваться из рутины будней, перенестись на несколько веков назад и попробовать себя в занятиях, которые доступны не всегда и не везде.

Огненное шоу стало ярким завершением фестиваля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

И на веслах, и под парусом

Второй год подряд фестиваль проходит не только на суше, но и на воде. В 2021-м гости могли пройти по Имандре на черном драккаре «Варвара». В этом году из Карелии пришли уже два судна. Умелец Павел Долгих построил гокстадскую ладью «Гамаюн».

- Она создана по находкам в местечке Гокстад (рядом с фьордом в Осло. – Ред.), сделанным более 100 лет назад, - рассказывает Павел Долгих. – На ней в этом году мы ходили в поход на месяц - начали с Онежского озера, прошли по Волге, Балтийскому каналу, зашли в Вытегру, по красивейшему Северо-Двинскому каналу, Белому озеру, через Кубенское водохранилище, дошли до Великого Устюга, там встретили команду на такой же ладье из Сыктывкара, спрятали мотор и на веслах под парусом шли до Архангельска больше 700 километров. «Гамаюн» очень быстрая, она заточена под греблю. В день мы преодолевали по 70-80 километров. Нам помогла Северная Двина - это очень мягкая, красивая река, она прибавляла 2-3 километра к скорости.

По Имандре деревянная ладья шла на моторе, мягко рассекая волны, а каждый гость мог почувствовать себя настоящим викингом в плавании.

Из Карелии до Мончегорска дошли драккары. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Дальше - больше

В этом году в дни проведения Imandra Viking Fest в Мончегорске не осталось свободных номеров в гостиницах, хостелах, 150 человек разместились в палатках на территории специально оборудованного кемпинга. В Заполярье на фестиваль приехали гости с Урала, из Карелии, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, средней полосы. Это значит, что фестивалю становится тесно в его рамках. Организаторы обещали продумать на следующий год расширение кемпинга, создание дополнительных мест для размещения.

- Когда мы начинали, я хотел провести спортивное соревнование, но в итоге все переросло в фестиваль викингов, - вспоминает один из создателей Imandra Viking Fest Лев Денисов. – За четыре года мы выросли как менеджеры, как организаторы. Многие северяне спрашивают, как устроиться волонтером. В 2022 году у нас настолько плотная застройка фестиваля, что надо с этим что-то делать. И, возможно, вы узнаете подробности в мае 2023 года.

Одним из хедлайнеров Imandra Viking Fest-2022 стал нейромонах Феофан. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фишка фестиваля в том, что его кульминацией помимо огненного шоу становится концерт с именитыми артистами. В прошлые годы приезжали группы «Кипелов», «Ария», в этом году хедлайнерами стали «Нейромонах Феофан» и «Эпидемия».

- Фестиваль прекрасный! Слушатель, конечно, сначала суровый был, северный, но потом все стали веселиться, - рассказали журналистам участники проекта «Нейромонах Феофан». – Давно мечтали оказаться за Полярным кругом и с удовольствием собрались, прилетели и отыграли. Успели погулять. Хотелось бы еще на рыбалочку… Север впечатлил, и надеемся, что на что-то вдохновил.

Музыкальными гостями фестиваля в этом году стали "Нейромонах Феофан" и "Эпидемия". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Музыканты отметили, что любят выступать на фестивалях, потому что концерт под открытым небом может собрать много зрителей и дает им возможность повеселиться, покружить в хороводах, попрыгать, потанцевать, не сдерживая себя.

- Может, на льдине бы когда выступили, - улыбаясь, ответили хедлайнеры на вопрос о том, на какой необычной площадке они хотели бы сыграть.

В 2021 году Imandra Viking Fest победил в региональном этапе X национальной премии Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства — население до 100 тысяч». И его организаторы намерены сделать мероприятие еще масштабнее и интереснее. К 2023 году подготовка уже началась.

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