Ученые рассказали главную ошибку при встрече с медведем. А вы знали?

От медведя нельзя убежать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Грибной и ягодный сезон в Мурманской области продолжается, а это значит, что риск встретить медведя во время «тихой охоты» большой. Сотрудники заповедника «Пасвик» рассказали о худшем способе спасения от косолапого.

Ошибка думать, что медведь - это толстый увалень. На самом деле это быстрый и опасный хищник.

— Поэтому при встрече с медведем пытаться убежать от него – абсолютно бессмысленное занятие, особенно если рядом нет надежного укрытия. Возможно, при наличии форы человек сможет оторваться от животного на коротком спринте, а вот на длинных дистанциях финал предсказуем – медведь однозначно вас догонит, - рассказали в «Пасвике».

Также нет шансов у человека спастись, прыгнув в воду. Медведи прекрасно плавают, поэтому легко могут догнать свою жертву.

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