Ресторан - над облаками, лыжня - под ногами

В этом году сезон удалось открыть на несколько недель раньше и не благодаря погоде, а потому, что горнолыжный склон оснащен по последнему слову техники. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На календаре только ноябрь, а лыжники и сноубордисты уже рассекают на трассах «Большого Вудъявра» (Big Wood) в Кировске. В этом году сезон удалось открыть на несколько недель раньше, и не благодаря погоде, а потому, что горнолыжный склон оснащен по последнему слову техники.

Торжественное открытие сезона прошло 20 ноября при участии министра спорта РФ Олега Матыцина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снега нет? Пора в Заполярье!

Торжественное открытие сезона прошло 20 ноября при участии министра спорта РФ Олега Матыцина. Он приезжал в Кировск год назад и отмечает, что город меняется на глазах. Глава Минспорта подчеркнул, что «Большой Вудъявр» - курорт международного уровня, и он будет рекомендовать приехать сюда всем своим друзьям. Тем более что в других регионах страны снега еще нет, в Заполярье - много.

- Я вижу радость детей и взрослых. Мы говорим, что спорт должен стать нормой жизни, а в Кировске он уже стал ею, - отметил Олег Матыцин.

Big Wood становится лучше с каждым годом, он уже один из флагманов туристической отрасли региона, которая даже в период пандемии показала не спад, а положительную динамику по количеству туристов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Традиционно курорт открывал катание на естественном снегу в начале декабря. Однако сезон-2021/2022 открылся существенно раньше, благодаря запуску в эксплуатацию системы искусственного снегообразования на его северном склоне. Планируется, что в будущем это сделает горнолыжный сезон на склонах Хибин не только самым ранним по времени открытия, но и самым продолжительным в стране – почти 8 месяцев.

- Мы хотим создать для сотрудников нашей компании и членов их семей, для туристов, которые приезжают в регион, новое качество жизни и отдыха, - отметил, выступая на торжественной церемонии открытия сезона, Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро», компании, которая создала горнолыжный курорт и много делает для развития туристической и спортивной инфраструктуры Хибин.

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Высоко-высоко в горах

Но главная изюминка нового сезона на «Большом Вудъявре» – распахнувший двери на северном склоне Айкуайвенчорр панорамный комплекс «Плато». Расположенный на высоте 820 метров, он стал самым высокогорным на Северо-Западе России. Строительство шло непросто, ведь если сезон катания здесь один из самых долгих в стране, то условия, пригодные для строительства, по времени, напротив, крайне непродолжительные. Тем не менее к открытию сезона «Плато» уже сверкает огнями. Большим подспорьем в работе стало то, что ресторан стал проектом - резидентом Арктической зоны РФ.

- Я помню, когда у нас был председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как раз этот проект представляли. Сейчас он реализован и готов. Мало того что это технологически сложная операция, так это еще и самый уникальный ресторан на вершине горы в России. Я благодарен нашему инвестору, компании «ФосАгро», федеральному правительству, потому что часть инвестиций в инфраструктуру мы вложили по государственной программе с помощью федерального бюджета. В свою очередь мы в рамках Арктической зоны предоставили инвестору все необходимые льготы, - поделился с журналистами губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис и Олег Матыцин лично оценили трассы "Большого Вудъявра". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пища для глаз

Добраться до ресторана можно на подъемнике: несколько минут, и гондола уже в нужной точке. Также гостей будет поднимать 15-местный ратрак, который будет бесплатно работать для посетителей A la Сartе. Сам комплекс разделен на три части: помимо ресторана A la Сartе здесь работает бар, а также кафе с системой «шведский стол» на 180 посадочных мест. Ценовая политика - гибкая и зависит от сезона. В «низкий» за «шведский стол» надо будет заплатить 600 рублей, в средний – 800, в пиковый (это период новогодних праздников и с марта по май) - 1000 рублей.

- Мы предлагаем гостям изюминки северной кухни, делаем акцент на стейки на гриле, морепродукты, свежий краб, оленину. Наш бренд-шеф Сергей Вдовенко разрабатывает блюда для всех точек питания, не только для «Плато», но и в самом Кировске. Шеф - Тимур Лясников - работал в Лондоне и Париже. Его впечатлило кухонное оборудование ресторана, которое позволит удивлять гостей, - рассказал управляющий «Плато» Алексей Митрофановский.

Добраться до ресторана можно на подъемнике: несколько минут, и гондола уже в нужной точке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Впрочем, в ресторане есть пища и для глаз: из панорамных окон открывается красивый вид на Кировск, который интересен и днем, и завораживает огнями вечером. Отсюда можно наблюдать за работой подъемника и за тем, как катаются другие. Иногда гости «Плато» оказываются в буквальном смысле над облаками.

- Это не столько ресторан, сколько место, которое можно использовать для проведения различных деловых мероприятий. Это даст городу дополнительный стимул развиваться не только с точки зрения туризма, но и в качестве нового делового центра Мурманской области, - рассказал на открытии «Плато» генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

По его словам, компания продолжит инвестировать в туристическую инфраструктуру Кировска. В ближайших планах - строительство гостиничного комплекса с аквапарком, который будет расположен у подножия горы.

Отсюда можно наблюдать за работой подъемника, и за тем, как катаются другие. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В планах у компании и продолжение проекта развития аэропорта «Хибины», ведь выросший за пять лет почти в пять раз туристический поток и дальше будет расти. Уже сейчас «Большой Вудъявр» и «Плато» вводят в поисковики тысячи туристов, которые хотят встретить Новый год в Хибинах.

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