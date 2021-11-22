Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 14:40

Ресторан - над облаками, лыжня - под ногами

В Кировске открыли сезон на «Большом Вудъявре» и самый высокогорный ресторан на Северо-Западе России
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В этом году сезон удалось открыть на несколько недель раньше и не благодаря погоде, а потому, что горнолыжный склон оснащен по последнему слову техники.

В этом году сезон удалось открыть на несколько недель раньше и не благодаря погоде, а потому, что горнолыжный склон оснащен по последнему слову техники.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На календаре только ноябрь, а лыжники и сноубордисты уже рассекают на трассах «Большого Вудъявра» (Big Wood) в Кировске. В этом году сезон удалось открыть на несколько недель раньше, и не благодаря погоде, а потому, что горнолыжный склон оснащен по последнему слову техники.

Торжественное открытие сезона прошло 20 ноября при участии министра спорта РФ Олега Матыцина.

Торжественное открытие сезона прошло 20 ноября при участии министра спорта РФ Олега Матыцина.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Снега нет? Пора в Заполярье!

Торжественное открытие сезона прошло 20 ноября при участии министра спорта РФ Олега Матыцина. Он приезжал в Кировск год назад и отмечает, что город меняется на глазах. Глава Минспорта подчеркнул, что «Большой Вудъявр» - курорт международного уровня, и он будет рекомендовать приехать сюда всем своим друзьям. Тем более что в других регионах страны снега еще нет, в Заполярье - много.

- Я вижу радость детей и взрослых. Мы говорим, что спорт должен стать нормой жизни, а в Кировске он уже стал ею, - отметил Олег Матыцин.

Big Wood становится лучше с каждым годом, он уже один из флагманов туристической отрасли региона, которая даже в период пандемии показала не спад, а положительную динамику по количеству туристов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Традиционно курорт открывал катание на естественном снегу в начале декабря. Однако сезон-2021/2022 открылся существенно раньше, благодаря запуску в эксплуатацию системы искусственного снегообразования на его северном склоне. Планируется, что в будущем это сделает горнолыжный сезон на склонах Хибин не только самым ранним по времени открытия, но и самым продолжительным в стране – почти 8 месяцев.

- Мы хотим создать для сотрудников нашей компании и членов их семей, для туристов, которые приезжают в регион, новое качество жизни и отдыха, - отметил, выступая на торжественной церемонии открытия сезона, Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро», компании, которая создала горнолыжный курорт и много делает для развития туристической и спортивной инфраструктуры Хибин.

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Андрей Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро».

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Высоко-высоко в горах

Но главная изюминка нового сезона на «Большом Вудъявре» – распахнувший двери на северном склоне Айкуайвенчорр панорамный комплекс «Плато». Расположенный на высоте 820 метров, он стал самым высокогорным на Северо-Западе России. Строительство шло непросто, ведь если сезон катания здесь один из самых долгих в стране, то условия, пригодные для строительства, по времени, напротив, крайне непродолжительные. Тем не менее к открытию сезона «Плато» уже сверкает огнями. Большим подспорьем в работе стало то, что ресторан стал проектом - резидентом Арктической зоны РФ.

- Я помню, когда у нас был председатель правительства РФ Михаил Мишустин, как раз этот проект представляли. Сейчас он реализован и готов. Мало того что это технологически сложная операция, так это еще и самый уникальный ресторан на вершине горы в России. Я благодарен нашему инвестору, компании «ФосАгро», федеральному правительству, потому что часть инвестиций в инфраструктуру мы вложили по государственной программе с помощью федерального бюджета. В свою очередь мы в рамках Арктической зоны предоставили инвестору все необходимые льготы, - поделился с журналистами губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Андрей Чибис и Олег Матыцин лично оценили трассы "Большого Вудъявра".

Андрей Чибис и Олег Матыцин лично оценили трассы "Большого Вудъявра".

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Пища для глаз

Добраться до ресторана можно на подъемнике: несколько минут, и гондола уже в нужной точке. Также гостей будет поднимать 15-местный ратрак, который будет бесплатно работать для посетителей A la Сartе. Сам комплекс разделен на три части: помимо ресторана A la Сartе здесь работает бар, а также кафе с системой «шведский стол» на 180 посадочных мест. Ценовая политика - гибкая и зависит от сезона. В «низкий» за «шведский стол» надо будет заплатить 600 рублей, в средний – 800, в пиковый (это период новогодних праздников и с марта по май) - 1000 рублей.

- Мы предлагаем гостям изюминки северной кухни, делаем акцент на стейки на гриле, морепродукты, свежий краб, оленину. Наш бренд-шеф Сергей Вдовенко разрабатывает блюда для всех точек питания, не только для «Плато», но и в самом Кировске. Шеф - Тимур Лясников - работал в Лондоне и Париже. Его впечатлило кухонное оборудование ресторана, которое позволит удивлять гостей, - рассказал управляющий «Плато» Алексей Митрофановский.

Добраться до ресторана можно на подъемнике: несколько минут, и гондола уже в нужной точке.

Добраться до ресторана можно на подъемнике: несколько минут, и гондола уже в нужной точке.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Впрочем, в ресторане есть пища и для глаз: из панорамных окон открывается красивый вид на Кировск, который интересен и днем, и завораживает огнями вечером. Отсюда можно наблюдать за работой подъемника и за тем, как катаются другие. Иногда гости «Плато» оказываются в буквальном смысле над облаками.

- Это не столько ресторан, сколько место, которое можно использовать для проведения различных деловых мероприятий. Это даст городу дополнительный стимул развиваться не только с точки зрения туризма, но и в качестве нового делового центра Мурманской области, - рассказал на открытии «Плато» генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев.

По его словам, компания продолжит инвестировать в туристическую инфраструктуру Кировска. В ближайших планах - строительство гостиничного комплекса с аквапарком, который будет расположен у подножия горы.

Отсюда можно наблюдать за работой подъемника, и за тем, как катаются другие.

Отсюда можно наблюдать за работой подъемника, и за тем, как катаются другие.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В планах у компании и продолжение проекта развития аэропорта «Хибины», ведь выросший за пять лет почти в пять раз туристический поток и дальше будет расти. Уже сейчас «Большой Вудъявр» и «Плато» вводят в поисковики тысячи туристов, которые хотят встретить Новый год в Хибинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для мурманских школьников пришли 9 новых автобусов. Транспорт будет собирать детей по отдаленным населенным пунктам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru

КАРТИНА ДНЯ