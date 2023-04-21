В Мурманской области увеличили количество участков для лова горбуши в Белом море

Летом 2023 года в регионе снова ожидается большое количество горбуши, как это было в 2021-м. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области расширится список участков для лова горбуши в Белом море - в него включат еще 16 объектов. Они уже утверждены постановлением правительства региона и в ближайшее время будут выставлены на аукцион для определения права пользования.

- Формирование новых рыболовных участков создаст основу для роста количества хозяйствующих субъектов, осуществляющих промышленное рыболовство горбуши в Белом море, а также позволит снизить негативные экологические последствия массового захода горбуши в реки Кольского полуострова, - сообщили в министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

Летом 2023 года в регионе снова ожидается большое количество горбуши, как это было в 2021-м.

Напомним: 10 мая на заседании научно-промыслового совета Северного рыбохозяйственного бассейна будет рассмотрена инициатива рыбопромышленников о запрете промышленного лова семги в бассейне Белого моря.

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