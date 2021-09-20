Жителям Мурманской области показали «Териберку» за 30 лет до «Левиафана»

Пейзаж не все смогут узнать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В ближайшее время для Териберки изменят генплан, ведь рядом с селом появился природный парк. А для внешнего вида этого населенного пункта студия Артемия Лебедева разработает план. Это значит, что строительство и переделка существующих домов будут регулироваться.

Это должно помочь не уничтожить уникальность Териберки. Ведь от ее колорита может ничего не остаться.

В паблике «Моя Териберка» появилось видео, которое показывает село за 30 лет до «Левиафана». Виктор Привалихин поделился кадрами, сделанными в 1984 году. Пейзаж не все смогут узнать.

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