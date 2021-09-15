Териберка стала природным парком: правила посещения, как можно будет въехать

Будущий природный парк расположится на площади почти в 2,5 тысячи га (к ним присоединили и земли Минобороны) и будет разбит на три кластера. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Териберка теперь природный парк. Точнее, само муниципальное образование в него не войдет, а вот окрестности - да. К этому шли год, и вот теперь постановление подписано, а всех, кто хочет приехать на край Мурманской области, ждут новые правила. Рассказываем, что изменится для гостей, а что - для местных жителей.

Исследования в Териберке и ее окрестностях сотрудники КНЦ РАН начали прошлой осенью. Дело в том, что в этом живописном уголке Кольского полуострова есть редкие растения и животные, например, родиола розовая, синюха голубая, валерьяна, водится орлан белохвост. Всего в будущем природном парке насчитали 17 представителей региональной Красной книги и более 1500 видов растений и лишайников.

Словом, все красивое и редкое, а туристы к этому относятся, мягко говоря, не очень бережно - например, на внедорожниках заезжают на скалы и даже к водопаду. А сколько сорвиголов выруливало прямо на пляж, а потом просило помощи, когда застревали в песке во время прилива?!

Теперь все это будет запрещено под угрозой штрафов и даже уголовных дел.

Будущий природный парк расположится на площади почти в 2,5 тысячи га (к ним присоединили и земли Минобороны) и будет разбит на три кластера. Один из них «красный» - здесь будут действовать самые жесткие правила. Хотя в целом они везде будут такими.

Теперь туристы не смогут свободно ездить на личных машинах по парку.

- На месте бывшей свалки в Териберке будет организована парковка, чтобы все посетители могли пересесть на другие виды транспорта в зависимости от сезона, например, на снегоходы и квадроциклы, или гулять пешком – будет оборудована экотропа, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Посещение природного парка сделают по специальным пропускам, которые можно будет оформить онлайн, за них надо будет заплатить. Документы не нужны будут только тем, у кого есть регистрация в Териберке или там живут их родные. Группы смогут оформить коллективные заявки на посещение, если их повезет фирма или сертифицированный частный гид – сейчас от желающих получить такое право ждут документы.

Также в природном парке нельзя будет уничтожать деревья, растения, разорять птичьи гнезда, охотиться и находиться с оружием (исключение – если это надо по работе), разводить костры и ставить палатку вне специально отведенных мест, вести горные работы, рыбачить. Ограничения будут также на строительство зданий: теперь согласовывать надо будет этажность, внешний вид и т. д. Требования к будущим зданиям и переделке существующих сейчас готовят в студии Артемия Лебедева. Их разработки лягут в основу изменений генплана Териберки.

У водопада и на пляже камней «Яйца дракона» появятся по две смотровые площадки, а также заграждения, чтобы туристы не рисковали жизнью (ради красивых фотографий они забираются туда, откуда легко сорваться).

Также жители села часто жалуются, что рыбаки, которых так много весной и в начале лета во время мойвенной путины и тресковой рыбалки, шкерят улов прямо на берегу. Для рыбаков создадут специальную стоянку для судов, чтобы выход в море был контролируемым, место для обработки улова и рыбный рынок.

Конечно, создание природного парка – дело хорошее. Но подумать надо не только о природе, но и о местных жителях. Териберка за 2020 год от посещения туристов получила лишь миллион рублей, тогда как нелегальный бизнес заработал на этом в несколько раз больше.

В рамках различных соглашений, а также за счет денег от туризма и посещения парка в Териберке обновят энерго- и тепловую структуру (правобережная котельная изношена на 90%, планируется переход на индивидуальные домовые котельные). Также в селе нет очистных сооружений, но вопрос с канализацией решается, как и с водозаборными сооружениями.

Интерес к Териберке у инвесторов: в плане 20 проектов на общий объем инвестирования в миллиард рублей, среди них – новая гостиница в самом селе, а также заправки и стоянки по дороге из Мурманска.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

40 тысяч туристов посещает Териберку ежегодно

В будущем это число может удвоиться

10% жителей села участвовали в опросе, нужен ли природный парк

ДОСЛОВНО

Ольга КУЗНЕЦОВА, вице-губернатор:

- Териберка – одно из немногих мест, где снят режим для регламентированного посещения иностранными гражданами. В этом ее преимущество. Создание природного парка позволит сохранить баланс между увеличением туристического потока и сохранением природы, от хаоса перейти к контролю.

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