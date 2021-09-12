Жители Мурманска сняли фильм про Чайковского

В фильме нет оценок и допущений, фантазий и домыслов. Фото: минкультуры МО

12 сентября в кинотеатре «Галактика» состоится премьерный показ документально-игрового фильма «Чайковский Русский гений», который сняли жители Мурманска.

В ролях - Лариса Лужина, Авангард Леонтьев, Дарья Повереннова, Михаил Богдасаров, Жан Даниэль.

- По словам автора и продюсера фильма Михаила Ананьева, картина основана исключительно на документах эпохи, письмах и воспоминаниях Самого Чайковского, его близких и знакомых. В фильме нет оценок и допущений, фантазий и домыслов. Возможно, ключ к жизни великого композитора, нужно искать в его детстве. В Воткинске, где оно прошло, проходила и значительная часть съемок фильма о русском гении. Роль его родителей исполнили удмуртские артисты Игорь Моисеев и Алина Опарина. Самих Чайковских в фильме несколько: младенец, мальчик, подросток, юноша и мужчина, пожилой человек. Главную роль сыграл артист театра имени Вахтангова Владимир Логвинов. Кстати, Милюковых в фильме тоже две, - рассказали авторы фильма.

В ленте прозвучит музыка великого композитора. Создатели фильма - автор и продюсер Михаил Ананьев, режиссер Елена Васюкова и продюсер Антон Петрунин - уроженцы Мурманской области. Как и оператор-постановщик Иван Малютин, который во время съемок боролся с тяжелой болезнью, она оказалась сильнее.

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