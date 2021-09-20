Культурный пазл кольской земли: достопримечательности Мурманской области, которые надо сохранить

Некоторые объекты культурного наследия, как ледокол «Ленин», всегда на виду. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мы живем в удивительном месте: наши города молоды, некоторым не исполнилось и 100 лет, но история населенных пунктов уходит корнями в глубь веков. Заводы, комбинаты, карьеры появляются рядом с церквями и зданиями, которым сотни лет и они многое повидали. «Комсомольская правда»-Мурманск» начинает проект «Сила места и место силы», который посвящен истории и культуре Заполярья, его рукотворному наследию, уникальным природным объектам во всем их многообразии. Чтобы и жители Мурманской области, и те, кто приезжает к нам за яркими впечатлениями, могли увидеть за тем, что сразу бросается в глаза, нечто большее. И понять, как важно это сохранить.

На данный момент в Мурманской области насчитывается свыше 150 объектов культурного наследия народов РФ. Можно с уверенностью сказать, что о некоторых не слышали даже те, кто живет на Севере не один десяток лет. Так, большой список открывается Оленеостровским могильником (см. «Конкретно»). Некоторые объекты культурного наследия находятся у всех на глазах, например, памятник Ленину в Апатитах, здание первого хибиногорского кинотеатра «Большевик» в Кировске, Благовещенский собор в Коле – первое каменное здание на Кольском полуострове, ледокол «Ленин» в Мурманске, памятник-карцер периода иностранной интервенции 1918 - 1920 годов в Островном. Мы проходим мимо, часто принимая их за часть привычного пейзажа, и не представляем, что на самом деле это важная и оберегаемая часть нашей культуры.

Некоторые объекты сами по себе не удивляют, но зато открывают названия населенных пунктов, которые спрятались в тени больших городов, и в них, увы, жизнь затихает. Слышали ли вы о поселке Кувшинская Салма? Он был основан в 1921 году, и последняя перепись населения показала, что здесь никто не живет. А когда-то это был пункт базирования отряда сторожевых кораблей, которые охраняли нашу морскую границу, также здесь в 2003 году снимали фильм «Конвой PQ-17» по роману Валентина Пикуля. А еще в Кувшинской Салме находится объект культурного наследия - памятник морякам-пограничникам, погибшим в 1941 - 1945 гг., обороняя Советское Заполярье.

К слову, по количеству объектов культурного наследия лидируют Мурманск и Печенгский район.

А о некоторых, как лечебных грязях Палкиной Губы, знают немногие. Фото: Министерство природы и экологии МО

Помимо этого, есть еще 50 региональных памятников природы. У Белого моря находятся лечебные грязи Палкиной губы. Жители Кандалакши любят сюда приезжать на зимнюю рыбалку, когда идет беломорская селедка. А в годы Великой Отечественной войны целебные грязи отправляли в госпиталь неподалеку для лечения ран.

До некоторых памятников природы легко дойти. Кто из мурманчан не был у «Алеши»? Но не все углублялись в сопки рядом с ним, а ведь всего в нескольких метрах от самого знаменитого мемориала Мурманской области находится «Бараний лоб» - сглаженная ледником скала. А иногда, чтобы увидеть уникальное место, надо пристально всматриваться. Например, найти в лесу кедры урочища Окуневое или лиственничную рощу в Тайболе не так просто.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В Мурманской области 398 памятников, находящихся под государственной охраной

СПРАВКА К объектам культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

КОНКРЕТНО

Оленеостровский могильник учеными датируется серединой II тысячелетия до н. э., расположен на Большом Оленьем острове в Кольском заливе Баренцева моря (2,5 км к северо-востоку от города Полярный и 35 км к северу от Мурманска). Было вскрыто 23 погребения в неглубоких ямах, для которых характерны захоронения в деревянных колодах или в просмолённых шкурах. Обнаружено два случая сожжения трупов. Найденный инвентарь: орудия из камня и кости (наконечники стрел, кинжалы, шилья, иглы, рыболовные крючки). Найден медный наконечник стрелы и скульптура головы лося. Обнаружено 5 фрагментов «вафельной» керамики. В 2000-х годах также продолжали находить кости.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru