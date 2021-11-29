К 2030 году в Мурманской области хотят достигнуть показателя в миллион туристов

Поддержку правительства Мурманской области нашли 46 проектов в сфере туризма. Фото: Олег ФИЛОНОК

Одно из приоритетных направлений развития Арктической зоны РФ - туризм. К 2030 году планируется выйти на показатель в 4 миллиона человек в год, для Мурманской области он составит миллион человек.

- В регионе планируется развивать круизный туризм, так как ряд наших резидентов реализуют проекты по строительству яхтенных марин, а «Валла-Тунтури» сопряжен со строительством порта для круизных судов, - сообщила вице-губернатор Ольга Кузнецова.

В данный момент поддержку правительства Мурманской области нашли 46 проектов в сфере туризма, в 2022 году этот показатель хотят нарастить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска поверил мошенникам и остался без 12 миллионов рублей. Мужчине позвонил лжесотрудник безопасности банка (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru