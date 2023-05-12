Асфальт провалился на глазах у водителей. В Мурманской области обрушился участок дороги на Североморск-3

К счастью, никто из автомобилистов в момент обрушения трассы не рискнул ехать дальше. Фото: минтранс МО

12 мая в одном из уголков Мурманской области земля ушла из-под ног в прямом смысле слова. Участок дороги Североморск-Североморск-3 рухнул прямо на глазах изумленных водителей, которые сняли ЧП на видео.

К счастью, никто из автомобилистов в момент обрушения трассы не рискнул ехать дальше, поэтому обошлось без пострадавших. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, регионального министерства транспорта, дорожные рабочие, подрядчик. Глава Североморска Олег Прасов держит ситуацию на личном контроле, а прокуратура региона проводит по факту случившегося проверку.

Уточняется, что грунт размыло из-за повреждения переливной трубы.

- Участок автодороги со 2 по 3 километры перекрыт для проезда всех видов транспорта ориентировочно до 22.00. Принимаются меры по ликвидации размыва и восстановлению дороги, - прокомментировала министр транспорта Мурманской области Юлия Полиэктова.

До 2023 года эта дорога была в ведении муниципалитета, а затем стала региональной. Пользуются ей и местные жители, и военнослужащие. К слову, несмотря на то, что трассу закрыли, Североморск-3 не остался отрезан от цивилизации - объехать можно через территорию Мурманска.

Как только позволит обстановка и вода спадет, дорогу начнут восстанавливать.

Напомним, что это не первый случай за последнее время, когда дороги в Заполярье внезапно рушатся, особенно по весне. Так, в 2021 году из-за паводка размыло дорогу на станцию Пяйве, а в апреле 2022-го на автоподъезде к Териберке сошел оползень. Дорогу в Североморске тоже уже чинили после размытия.

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