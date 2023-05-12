Сотрудники минтранса и подрядчик выехали на место обрушения грунта на дороге в Североморск-3

Провал грунта и разрушение дорожного полотна произошли из-за повреждения переливной трубы. Фото: vk.com/murmansk_dtp

На место ЧП на трассе Североморск - Североморск 3, где 12 мая обрушился участок дороги, выехали сотрудники минтранса Мурманской области и подрядчик. Провал грунта и разрушение дорожного полотна произошли из-за повреждения переливной трубы.

- Участок автодороги со 2 по 3 километры перекрыт для проезда всех видов транспорта до 22.00 (ориентировочно). Дорожники и сотрудники ГИБДД на объекте. Принимаются меры по ликвидации размыва и восстановлению дороги, - прокомментировала ситуацию министр транспорта Мурманской области Юлия Полиэктова.

Как отметил глава Североморска Олег Прасов, объезд организован через территорию города Мурманска. Он держит ситуацию на личном контроле.

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