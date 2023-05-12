Стала известна причина обрушения грунта на дороге Североморск-Североморск-3

Несмотря на то, что трасса закрыта, Североморск-3 не отрезан от цивилизации. Фото: vk.com/severomorsk

12 мая на трассе, ведущей из Североморска в Североморск-3 и Щукозеро, рухнул участок дороги из-за размытия грунта. Дорогу перекрыли, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщил источник «КП»-Мурманск», причиной обрушения грунта стала не справившаяся переливная труба.

- Когда спадет вода, будут восстанавливать дорожное полотно, - отметил наш источник.

Несмотря на то, что трасса закрыта, Североморск-3 не отрезан от цивилизации - проехать можно по Серебрянской дороге.

В пресс-службе УГИБДД по Мурманской области сообщили, что госавтоинспекторы организовывают объезд опасного участка через территорию Мурманска. При происшествии никто не пострадал.

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