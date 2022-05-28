Дорогу на Териберку открыли после ликвидации последствий оползня

Причина схода оползня устанавливается. Фото: vk.com/my_teriberka

Вечером 28 мая на 23 километре автоподъезда к Териберке сошел оползень. Из-за него с 18.15 проезд на село был закрыт, на устранение последствий ушло порядка двух часов.

- По информации диспетчера «Мурманскавтодора», с 20.15 проезд по дороге на Териберку открыт. Движение доступно без ограничений, - сообщил оперштаб Мурманской области.

Напомним: ранее оползень сошел на Верхне-Ростинском шоссе в Мурманске.

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