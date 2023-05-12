Прокуратура проводит проверку по факту обрушения грунта на дороге Североморск-Североморск-3

В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение требований законодательства. Фото: vk.com/severomorsk

В Мурманской области прокуратура проводит проверку по факту обрушения участка дороги на 3-м километре трассы Североморск - Североморск-3. ЧП произошло из-за размытия грунта, переливная труба не справилась с напором.

- В ходе проверки будет устанавливаться соблюдение требований законодательства при содержании автодороги и о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - сообщили в прокуратуре.

Дорога сейчас перекрыта, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые организовывают объезд опасного участка через территорию Мурманска.

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