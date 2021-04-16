Готовивший теракт житель Мурманска получил 12 лет лишения свободы и 200 тысяч рублей штрафа

Жителя Мурманска задержали у тайника, где он хранил самодельное взрывное устройство. Фото: скриншот видео

Днем 10 декабря 2019 года в Мурманске задержали 36-летнего местного жителя: сотрудники ФСБ по Мурманской области помешали ему заложить мощное самодельное взрывное устройство в здание администрации Ленинского округа на проспекте Героев-североморцев, 33. Мужчина уже успел достать устройство из тайника, но его задержали. Губернатор Андрей Чибис тогда отметил слаженную работу правоохранительных органов.

- Задержанный оказался сторонником запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор»*, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Мурманской области.

Напомним: после неудавшегося теракта «Правый сектор» сообщил, что не берет на себя ответственность за него.

Подозреваемого поместили под стражу, в отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Приготовление к совершению террористического акта»). Сейчас 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор.

- Мужчину приговорили к лишению свободы на 14 лет с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев, штрафу в размере 200 тысяч рублей. Отбывание части наказания в виде лишения свободы назначено в тюрьме сроком на 3 года, оставшаяся часть − в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

* запрещенная в России организация

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