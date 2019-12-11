Андрей Чибис прокомментировал неудачный теракт по взрыву здания правительства Мурманской области
Днем 10 декабря в Мурманске задержали 36-летнего жителя нашей страны. Он оказался сторонником экстремистской организации "Правый сектор"*.
Мужчина готовил теракт: при помощи самодельного взрывного устройства большой мощности он намеревался взорвать здание правительства Мурманской области, где также находится мэрия города. К счастью, злоумышленника оперативно задержали сотрудники ФСБ: как раз в момент, когда он вытаскивал бомбу из тайника.
Новость об этом наделала шума. И ситуацию прокомментировал глава региона Андрей Чибис.
- Я хочу поблагодарить наших коллег из Федеральной службы безопасности за четкую, оперативную, слаженную работу по поимке этого преступника. Это еще раз показывает, что наши органы правопорядка, государственной безопасности работают эффективно и обеспечивают спокойную жизнь нашим жителям, - сообщил Андрей Владимирович.
* "Правый сектор" - запрещенная в России организация
ИСТОЧНИК KP.RU