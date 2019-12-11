2019-12-11T16:06:00+03:00
Происшествия

Андрей Чибис прокомментировал неудачный теракт по взрыву здания правительства Мурманской области

Экстремист изготовил самодельное взрывное устройство
Мария ПАШЕНКОВА
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Экстремист хотел взорвать "белый дом" Мурманской области. Фото: правительство Мурманской областиЭкстремист хотел взорвать "белый дом" Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области
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Днем 10 декабря в Мурманске задержали 36-летнего жителя нашей страны. Он оказался сторонником экстремистской организации "Правый сектор"*.

Мужчина готовил теракт: при помощи самодельного взрывного устройства большой мощности он намеревался взорвать здание правительства Мурманской области, где также находится мэрия города. К счастью, злоумышленника оперативно задержали сотрудники ФСБ: как раз в момент, когда он вытаскивал бомбу из тайника.

Новость об этом наделала шума. И ситуацию прокомментировал глава региона Андрей Чибис.

- Я хочу поблагодарить наших коллег из Федеральной службы безопасности за четкую, оперативную, слаженную работу по поимке этого преступника. Это еще раз показывает, что наши органы правопорядка, государственной безопасности работают эффективно и обеспечивают спокойную жизнь нашим жителям, - сообщил Андрей Владимирович.

* "Правый сектор" - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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