2019-12-11T16:51:35+03:00
Происшествия

В "Правом секторе"* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области

В ФСБ уточнили, что задержанный - сторонник запрещенной в России организации
Мария ПАШЕНКОВА
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Узгрозу от правительства отвели сотруднкии ФСБ. Фото: news.vmurmanske.ruУзгрозу от правительства отвели сотруднкии ФСБ. Фото: news.vmurmanske.ru
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10 декабря в Мурманске задержали 36-летнего россиянина, готовившего теракт. При помощи самодельного взрывного устройства большой мощности мужчина хотел взорвать здание правительства Мурманской области, где также находится мэрия столицы Заполярья.

Как сообщили в ФСБ, задержанный - сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Однако представители последней от преступника открестились.

- Сами подумайте, зачем нам взрывать какие-то органы власти в Мурманске? Какая нам от этого польза? Политическая? Информационная? Зачем нам это делать? Это полный бред. Сторонники нашей организации, безусловно, есть в России. Но именно сторонники, а не члены партии, - сообщил "Национальной службе новостей" пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.

Заявление ФСБ он назвал провокацией.

Напомним: ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

* "Правый сектор" - запрещенная в России организация

ИСТОЧНИК KP.RU

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