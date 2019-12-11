В "Правом секторе"* сообщили, что не причастны к готовившемся взрыву здания правительства Мурманской области
10 декабря в Мурманске задержали 36-летнего россиянина, готовившего теракт. При помощи самодельного взрывного устройства большой мощности мужчина хотел взорвать здание правительства Мурманской области, где также находится мэрия столицы Заполярья.
Как сообщили в ФСБ, задержанный - сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Однако представители последней от преступника открестились.
- Сами подумайте, зачем нам взрывать какие-то органы власти в Мурманске? Какая нам от этого польза? Политическая? Информационная? Зачем нам это делать? Это полный бред. Сторонники нашей организации, безусловно, есть в России. Но именно сторонники, а не члены партии, - сообщил "Национальной службе новостей" пресс-секретарь организации Артем Скоропадский.
Заявление ФСБ он назвал провокацией.
Напомним: ситуацию прокомментировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
* "Правый сектор" - запрещенная в России организация
ИСТОЧНИК KP.RU