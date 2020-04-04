В Мурманске нейтрализовали сторонника ИГИЛ*, планировавшего совершить теракт
Ночью 4 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Мурманске теракт. Оказалось, что его собирался устроить приверженец запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.
- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Когда его попытались задержать, тот открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Личность преступника установлена. После совершения террористического акта в Мурманске, он собирался выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористических организаций.
Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди обычных горожан нет.
Сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Напомним: в декабре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать здание правительства Мурманской области и мэрии заполярной столицы. Теракт готовил 36-летний сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.
* ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация.
* "Правый сектор" - запрещенная в России экстремистская организация.
В Мурманске предотвратили теракт.Автор: Информационный центр НАК
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