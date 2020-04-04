В Мурманске нейтрализовали сторонника ИГИЛ*, планировавшего совершить теракт

Ночью 4 апреля сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили в Мурманске теракт. Оказалось, что его собирался устроить приверженец запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

- В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. Когда его попытались задержать, тот открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован. На месте перестрелки обнаружили готовое к применению самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы к нему, - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Личность преступника установлена. После совершения террористического акта в Мурманске, он собирался выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористических организаций.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди обычных горожан нет.

Сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним: в декабре прошлого года сотрудники ФСБ пресекли попытку взорвать здание правительства Мурманской области и мэрии заполярной столицы. Теракт готовил 36-летний сторонник запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"*.

* ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация.

* "Правый сектор" - запрещенная в России экстремистская организация.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/770885" frameborder="0"></iframe> В Мурманске предотвратили теракт.Автор: Информационный центр НАК

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