2020-04-04T15:29:40+03:00
Происшествия

Появилось видео с места ликвидации вооруженного боевика в Мурманске

Сторонник ИГИЛ* собирался устроить теракт в заполярной столице [видео]
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Бандита удалось нейтрализовать. Фото: информационный центр НАКБандита удалось нейтрализовать. Фото: информационный центр НАК
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Как уже ранее стало известно, сегодня ночью, 4 апреля, сотрудники ФСБ предотвратили в Мурманске непоправимое. А именно террористический акт, который планировал совершить сторонник запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ. На готове у бандита было самодельное взрывное устройство, боеприпасы и оружие. Сейчас появилось видео с места ликвидации боевика. Мужчину пришлось нейтрализовать, так как он открыл огонь по сотрудникам спецназа.

В Мурманске предотвратили теракт.Автор: Информационный центр НАК

- Личность преступника уже установлена. После совершения теракта в заполярной столице, он собирался выехать на Ближний Восток для участия в деятельности международных террористических организаций, - сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди обычных горожан нет. Сейчас продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

* ИГИЛ - запрещенная в России международная террористическая организация.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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