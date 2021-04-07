Руководителя туристической группы, попавшей под лавину в Хибинах, выпустили из-под стражи: "Я сам себя уже наказал"

Сергей Смирнов сказал, что сожалеет о случившейся трагедии. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

22 марта 2021 года в Хибинах под сход снега с горы Маннепахк попала детская туристическая группа из Санкт-Петербурга - 13 детей от 12 до 15 лет и трое взрослых. В тот день погибла 12-летняя девочка, помощь не смогла вовремя прийти из-за разных причин, главная - юные туристы на лыжах оказались в труднодоступном месте, так как отклонились от маршрута. Виновным в трагедии могут признать руководителя группы - педагога "Скифа" Сергея Смирнова.

В его отношении возбудили уголовное дело по по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (некачественное оказание услуг, которое повлекло гибель ребенка). Сразу после того, как группа выбралась из гор, Сергея Смирнова задержали, а потом заключили под стражу. Но его коллеги, некоторые родители воспитанников были категорически не согласны с этим. И направили ходатайство об изменении меры пресечения.

Сегодня, 7 апреля, в Мурманском областном суде рассмотрели жалобу адвоката на постановление Ленинского районного суда Мурманска. Заседание проводилось через конферец-связь. Потерпевшие - родственники погибшей девочки присутствовать не смогли, вместо них в зале были прокурор и представители СМИ.

Судебное заседание проходило по видеосвязи. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

В самом начале адвокат Павел Миронов сообщил, что для Сергея Смирнова нашли в Мурманске квартиру, где он может жить, пока идет следствие. Владелец жилья не против, чтобы там был кто-то, отбывающий домашний арест, и даже согласен, чтобы там установили специальное оборудование, которое будет следить, чтобы обвиняемый не сбежал и не нарушал правила.

Суду представили характеристику с места работы. Там о Сергее - только хорошее: закончил Университет имени Герцена, с 1992 года работает в дополнительном образовании, постоянно занимается повышением квалификации, трудовую дисциплину не нарушал.

У следствия были свои возражения: педагог, мол, может, и хороший, да только пытается давить на воспитанников и их родителей, чтобы те давали те показания, что ему важны. Напомним: свою вину обвиняемый не признавал.

Адвокат Павел Миронов в своей речи указал, что следствие не представило доказательств, что Смирнов собирается воспрепятствовать проведению расследования, влиять на свидетелей и их показания. Или вообще сбежать.

Педагоги "Скифа", некоторые родители и ученики заступились за Сергея Смирнова. Фото: Вера СЛОНСКАЯ

- Абсолютно уверен в том, что избранная мера пресечения излишняя. В настоящее время мы говорим о человеке, который всю жизнь посвятил детям. За тот короткий срок, что длится следствие, собрано огромное количество материала от неравнодушных родителей и детей. Данные сведения позволяют мне говорить о том, что избранная мера пресечения излишняя и не соответствует задачам следствия, которые сейчас перед ним стоят. Можно сделать вывод о том, какое его отношение к ситуация и собирается ли он препятствовать следствию, - отметил адвокат.

Трагедия случилась у горы Маннепахк. Фото: МЧС России по Мурманской области

Сергей Смирнов жалобу поддержал:

- Я сожалею о случившейся трагедии, раскаиваюсь. Я сам себя уже наказал, - сказал он судье.- Мне мое имя дорого, репутация, которой я обладаю, и я не планирую скрываться.

Прокуроры настаивали, что меру пресечения менять не стоит. Все-таки педагог пользуется авторитетом у детей, может им в головы вложить то, что запутает следствие. Но суд все-таки поддержал другую сторону. Постановление Ленинского районного суда отменил и обязал Сергея Смирнова не покидать месяц и 15 суток съемное в Мурманске жилье с 21.00 до 7.00, взаимодействовать с сотрудниками УФСИН и не общаться со свидетелями без разрешения следователя.

Сергей Смирнов - единственный обвиняемый по уголовному делу о некачественном оказании услуг, которое повлекло гибель ребенка. Но в Санкт-Петербурге параллельно расследуется уголовное дело по статье о халатности.

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