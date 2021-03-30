Педагоги-туристы не согласны с оценкой трагедии в Хибинах и защищают руководителя попавшей под лавину группы

Трагедия в Хибинах произошла 22 марта. Фото: СКР по Мурманской области

Среди педагогов, которые занимаются детским туризмом, и родителей развернулась акция в поддержку Сергея Смирнова - руководителя группы детей, которая попала под обрушение снега в Хибинах.

Напомним: 22 марта 2021 года с горы Маннепахк рухнул снежный козырек длиной почти 250 метров, спасти попавшую под него 12-летнюю девочку не смогли. Было возбуждено уголовное дело, руководителя группы заключили под стражу. По слов следователей, задержанный вину не признает, а в СИЗО он находится потому, что пытается давить на детей. Но у родителей и коллег Сергея Смирнова своя правда.

- Смирнов Сергей Васильевич - прекрасный человек, замечательный педагог, походник с большим стажем, профессионал и просто фанат своего дела - сейчас за решеткой, в СИЗО! Его обвиняют в гибели девочки. Обвиняют того, кто сделал больше всех для ее спасения. Кто 12 часов боролся за ее жизнь, согревал, реанимировал и молился о том, чтобы поскорее прилетели медики и спасли ребенка! – пишет на Facebook Александр Переверзев.

У коллег и некоторых родителей детей очень много вопросов к МЧС: почему спасатели с базы КСС спасали женщину со сломанной ногой, в то время, как девочка лежала под снегом? Почему медики сразу не приехали на место вместе с первой группой спасателей, а прибыли только к семи утра? Почему спасатели обращались на горячую линию «Лиза Алерт» с просьбой о помощи вертолетом, потому что в Мурманской области есть только вертолет санавиации, а не спасательный и другие. Дискуссии, порожденные трагедией в Хибинах, легко найти в социальных сетях.

- В эти выходные проходила очередной курс первой помощи (повторяю: раз в год). Потому что это должен уметь каждый. Потому что я руководитель отряда и вожу детей в походы, мне это нужно знать обязательно, на мне серьезная ответственность каждый раз, когда я беру чужих детей с собой. Потому что каждая минута важна для спасения жизни. На тренинге по первой помощи учат оказать ее так, чтобы в течение часа дождаться скорой. После 15 минут сердечно-легочной реанимации очень болят запястья и пресс. Чтобы поддерживать жизнь в организме до приезда медиков, нужно меняться с кем-то и делать это без остановки. Руководитель турклуба и два других инструктора 12 часов поддерживали жизнь ребенка в Хибинах. 12 часов! – пишет на своей странице Ирина Арон, педагог с опытом походов больше 16 лет.

- Я там (в районе, где сошел снег. – Ред.) ходил по границе зоны леса с группой школьников. По лесу идти очень сложно. Глубокий снег. При тропежке (прокладывании тропы. – Ред.) нагрузка недетская. Зато чуть выйти повыше, так становится в разы легче. В безлесной зоне снежный наст и фирн (плотно слежавшийся, обычно многолетний, снег. – Ред.). Идти на лыжах легко, почти горизонтально. Очень понимаю ребят, которые пошли выше, а не по лесу. И не понимаю, почему вышло отклонение от заявленного маршрута (как пишут в новостях) – делится своим опытом Андрей Ананьев.

Педагоги сейчас собирают материалы походов по этому маршруту, но беда в том, что зимний рельеф всегда будет отличаться от прошлогоднего, и опыт прошлых лет ничем не поможет Сергею Смирнову.

Очень много вопросов о том, почему МЧС не предупредила о третьей степени лавинной опасности в горах группу. Сейчас об этом предупреждают уже все группы.

Кстати, интересный факт, что все группы «Скифа» в Хибинах сопровождались снегоходами, которые подвозили дрова и продукты питания, все маршруты были зарегистрированы, осуществлялась постоянная связь с МЧС, были собраны все документы, которые могут только потребоваться.

Но самая большая боль у родителей и педагогов за будущее детского туризма. После печальных событий на озере в Карелии детский туризм сократился практически на 80%. Что будет после этой трагедии? Сколько педагогов откажутся работать в этой сфере, сколько турклубов закроется, не вынеся груза ответственности.

- Туристский клуб «Скиф» сделал для моей дочери за 4 года больше, чем школа за 9 лет. Наш «Скиф» научил Соню быть сильной, выносливой, уверенной в себе. Он научил быть другом, опорой, плечом в трудную минуту. Руководители клуба, эти замечательные люди, показали то, что не покажут больше нигде - что от сплоченности, от командного духа, от поддержки зависит все! Мой ребенок возвращался из каждого похода счастливой, с эмоциями восторга, с удивительными глазами, в которых светился весь мир, - пишет Александр Переверзев.

- Я 11 лет руковожу отрядом, 16 лет занимаюсь туризмом. Не могу перестать думать про то, что я с каждой такой ситуацией все меньше хочу брать ответственность на себя. Но параллельно с этим я понимаю, что не смогу не брать. Не смогу не водить. Это, конечно, правильно: все запретить. Так проще. Понимая, что в случае чего все оптимизированные службы уже не помогут. У скорой отвалится колесо, потому что «оптимизация», у пожарных не будет еще чего-то, у МЧС вот нет вертолетов и ресурсов, - пишет на своей странице Ирина Арон.

Оппоненты в этой истории задают другие вопросы – почему люди вышли в поход без биперов, щупов, противолавинных рюкзаков и множества другого оборудования. Впрочем, на это следователи уже нашли ответ: дети не должны были идти рядом с горами, из маршрут лежал по равнине.

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