Хронология событий схода лавины в Хибинах 22 марта 2021 года

Попавшую под снежную массу Диану пытались спасти 12 часов. Фото: СКР по Мурманской области

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина. Падающий снежный карниз задел троих человек туристической группы из Санкт-Петербурга. Двое спаслись, 12-летняя девочка погибла. "КП" восстановила хронику трагических событий.

18.03 Отправление туристической группы из Санкт-Петербурга

19.03 Прибытие на станцию Имандра

20.03 Выход на маршрут Имандра - Маннепахк

21.03 Радиальный выход к перевалу Северный Чорргор

22.03 Отправление от горы Маннепахк к ручью Маннпахкуай

22.03 В 18.00 в МЧС по Мурманской области поступила информация, что под сошедшей лавиной в районе Маннепахк оказался ребенок. На место выдвинулись спасатели, кинологи, психологи и следователи. Начал работать оперативный штаб в Мурманске.

22.03 20.44 Пропавшая туристка найдена, проводится эвакуация и реанимация

22.03 21.15 Появляется информация, что девочку спасти не удалось

22.03 21.50 В СКР возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка

22.03 22.15 Прорабатывается вопрос эвакуации детей: выделен автобус до гостиницы в Мончегорске

22.03 00.00 Создание оперативного штаба в Мончегорске. На место выехал губернатор Андрей Чибис

23.03 3.30 Появляется информация, что девочка еще жива. За ее жизнь в ожидании медиков борются спасатели. Из-за метели вертолет центра медицины катастроф не может взлететь.

23.03 4.45 Спасатели и медики добрались до места ЧП

23.03 8.00 Констатирована смерть туристки

23.03 9.00 Из-за ухудшения погоды принято решение эвакуировать туристов на снегоходах

23.03 13.30 Спасатели проложили маршрут к промежуточному лагерю на железнодорожной станции Имандра. Прорабатывается возможность доставить группу туристов на поезде в Мончегорск.

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