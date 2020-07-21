Водитель скорой помощи из Мурманска, рассказавший правду о ситуации с экстренной помощью, оказался в изоляторе временного содержания

- Я не боюсь! – сказал водитель скорой помощи в Мурманске Александр Казак, когда рассказывал «Комсомолке» о том, что на самом деле происходит в «неотложке» в пандемию коронавируса.

Напомним: из-за огромного количества вызовов жителям Мурманска и Североморска приходилось ждать «скорую» сутками. По словам Александра Казака, людей не хватает катастрофически, а обещанные властями деньги платят далеко не всем.

То ли на красный, то ли за тонировку

Спустя два дня после беседы с журналистами бесстрашный правдоруб оказался в изоляторе временного содержания (ИВС).

- В тот вечер я получил информацию, что, не считая коронавирусных, на Мурманск работает всего четыре бригады. Я приезжаю на южную подстанцию, мне говорят, что у них одна бригада. Приезжаю на Павлова – там тоже одна, - восстанавливает ход событий Александр Казак.

А вот до северной подстанции мужчина не доехал. На улице Павлика Морозова его остановил экипаж ДПС.

- Я как раз стоял на светофоре. Ко мне подъехали инспекторы с мигалками и спросили, почему я проехал на красный свет. У меня была видеозапись, что я на красный не ехал. В итоге выяснилось, что остановили меня все-таки за тонировку, и меня повезут в отделение, - рассказывает Александр Казак.

То, что лобовое стекло, действительно, затонировано на 30% вместо допустимых 28%, мужчина не отрицает. И объясняет, что сделал это из-за низкого солнца.

- Я попросил повестку и сказал, что на ИВС нельзя закрывать, потому что пандемия коронавируса. Инспектор ответил, что по поводу меня там уже все решено и место нашлось. Мне дали расписаться, что я нарушил требование устранить до 27 июня тонировку. Я говорю, что готов прямо сейчас устранить, - продолжает свой рассказ мурманчанин.

В изоляторе водитель «скорой» провел 12 часов. По его словам, ему не выдали ни одеяло, ни подушку. Однако покормить не забыли. На выручку коллеге приехала «неотложка» и хотела забрать его, поскольку у него поставлены диагнозы «сердечная недостаточность» и «гипертензия». Но в итоге Александр Казак остался в изоляторе, а утром его отвезли в суд. Там его отпустили, войдя в положение задержанного – 21 июля у мурманчанина свадьба в Петрозаводске.

- Судья отпустила с условием, что до конца суток меня не будет в городе-герое, - отметил собеседник «КП».

Другой взгляд

Как удалось выяснить «Комсомолки», этот инцидент произошел в 2.30 17 июля. И поводом для остановки автомобиля Александра Казака, а потом и его последующего задержания стала именно тонировка без всяких политических подоплек. Поскольку инспекторы ДПС уже второй раз поймали его на одном и том же нарушении, то решение по административному делу должен был вынести суд. Поскольку служители Фемиды ночью не работают, мужчина сидел в изоляторе.

В зале суда Александр Казак вел себя вежливо и учтиво, и вскоре был отпущен с последним китайским предупреждением снять-таки тонировку с лобового стекла. От летнего низкого северного солнца она может и защищает, а вот видимости в темную полярную ночь явно не прибавляет.

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