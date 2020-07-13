Ситуация с коронавирусом в Мурманске: для «скорой» сформировали 5 дополнительных бригад

13 Июль 2020 2020-07-13T10:51:21+03:00

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Несмотря на предпринимаемые минздравом Мурманской области меры, жители столицы Заполярья и Североморска продолжают часами, а порой и днями ждать скорую медицинскую помощь. Однако в правительстве без дела не сидят и пытаются исправить ситуацию.

- На прошлой неделе на «скорой» вышли три дополнительные бригады, еще две выйдут с 15 июля. Новые бригады удалось сформировать, оптимизировав график работы, да и люди вернулись с отпусков, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев. – Кроме того, заработают еще четыре патронажные бригады на COVID-19 в Мурманске и с 13 июля одна в Североморске. Таким образом за счет этих патронажных бригад и увеличения количества медработников для пациентов с ОРВИ сможем перекрывать до 400 вызовов по «скорой» в Мурманске, Коле и Североморске.

Обращения, которые идут на «скорой» от пациентов с легким течением ОРВИ, будут передаваться диспетчерами в поликлинику в Центр мониторинга, чтобы в этот же день медработник осмотрел этого пациента. В городских поликлиниках введены номера в мессенджерах для того, чтобы было проще дозвониться и сообщить о своем состоянии.

Вот только позволят ли эти меры приблизить время ожидания «скорой» к установленному нормативу? Ситуация находится на личном контроле у Дмитрия Панычева.

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