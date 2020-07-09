Губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть"

9 Июль 2020 2020-07-09T11:58:18+03:00

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7 июля стало известно, что поликлиники Мурманска и Североморска приостановили плановый прием.

- Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и CoViD-19. Принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому. Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия, - уточнили в оперативном штабе при правительстве регионе.

Теперь же такой шаг прокомментировал губернатор региона Андрей Чибис.

- Часть медработников уехала в отпуск, отвозят детей. Понятно, что проблемы никуда не делись, лечить нужно. Плановый прием пока на 3 недели приостановлен, чтобы доукомплектовать и мобилизовать бригады, чтобы не было сбоев работы скорой медицинской помощи, патронажных бригад. Система здравоохранения должна оптимально работать даже в период отпусков. Мы понимаем, что медработники тоже люди, достойные люди, у них есть дети, их надо вывезти на отдых, не смотря на пандемию. Мы должны идти навстречу и понимать проблемы медицинского сообщества, чтобы к осени медработники смогли отдохнуть и продолжать бороться с пандемией и другими заболеваниями, - уточнил глава Мурманской области.

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