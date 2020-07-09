2020-07-09T11:58:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть"

На такую меру пошли, чтобы мобилизовать работу скорой помощи и патронажных бригад
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска.Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

7 июля стало известно, что поликлиники Мурманска и Североморска приостановили плановый прием.

- Временно ограничено оказание плановой медицинской помощи взрослому населению Мурманска и Североморска. Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и CoViD-19. Принятые меры позволят привлечь дополнительных медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому. Ограничения не касаются оказания неотложной медицинской помощи, а также помощи лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с онкологическими и сердечно-сосудистыми, при ухудшении самочувствия, - уточнили в оперативном штабе при правительстве регионе.

Теперь же такой шаг прокомментировал губернатор региона Андрей Чибис.

- Часть медработников уехала в отпуск, отвозят детей. Понятно, что проблемы никуда не делись, лечить нужно. Плановый прием пока на 3 недели приостановлен, чтобы доукомплектовать и мобилизовать бригады, чтобы не было сбоев работы скорой медицинской помощи, патронажных бригад. Система здравоохранения должна оптимально работать даже в период отпусков. Мы понимаем, что медработники тоже люди, достойные люди, у них есть дети, их надо вывезти на отдых, не смотря на пандемию. Мы должны идти навстречу и понимать проблемы медицинского сообщества, чтобы к осени медработники смогли отдохнуть и продолжать бороться с пандемией и другими заболеваниями, - уточнил глава Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 9 июля 2020 года: у главы администрации Мурманска нашли коронавирус. Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Мурманской области на 9 июля 2020 года (Подробности)

Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 9 июля 2020 года составило 23 человека. Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Мурманске на 9 июля 2020 года (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Мурманске: в Белокаменке выявлены новые случаи коронавируса
Губернатор Мурманской области о приостановке планового приема в поликлиниках: "Медработники тоже люди, им надо отдохнуть"
Стало известно, из-за чего погиб пропавший в Туломе рыбак
Что мешает обновить разметку на дорогах Мурманской области: "Снежная зима и дождливое лето"
Число умерших из-за коронавируса в Мурманске на 9 июля 2020 года составило 23 человека
Где узнать о специальном налоге для самозанятых в Мурманской области
Из новогодней елки в Кировске могут сделать панно, вазу или подставки под горячее
В деле о взятке в министерстве имущественных отношений Мурманской области нашли новых фигурантов
Погода в Мурманске 9 июля 2020 года: в Мурманской области будет до +22 градусов
Почему в Мурманской области нельзя убивать гадюк
В Мурманской области впервые пройдет литературный диктант
Жители Чапомы жалуются на перебои с поставками продуктов
В Мурманске за 150 миллионов рублей продают стадион профсоюзов
Житель Мурманска рассказал, как ехал из отпуска по альтернативному железнодорожному пути
Специалисты подсчитали, кто и когда чаще всего в Мурманской области заключает браки
В Кировске у "Апатит Арены" появились лесные зверята-спортсмены из дерева
В Мончегорске мужчина сорвал с мемориала флаг, а подростки разгромили скамейки в парке
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в первом полугодии 2020 года
Проходящие по альтернативному пути поезда мешают спать жителям Колы
Предприниматели Мурманской области могут получить гранты до миллиона рублей на приобретение франшизы
Госдума приняла в третьем чтении закон «О Государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»
Бухгалтера управляющей компании в Никеле, которая украла из кассы 30 тысяч рублей, ждет суд
В Мурманске восстановили дом, который пострадал от взрыва газа в 2017 году
В Североморске на дороге провалился асфальт
145 жителей Кильдинстроя просят восстановить разрушенный паводком пешеходный мост
В Мурманске снизится стоимость ОСАГО
«О переносах сроков не может быть и речи»: Вице-губернатор Мурманской области осмотрела сквер у памятника Кирову в Мурманске