Губернатор Мурманской области потребовал наладить работу "скорой помощи"

6 Июль 2020 2020-07-06T10:13:39+03:00

Андрей Чибис считает, что необходимо не только улучшить маршрутизацию бригад, но и наказать виновных в сбое

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С приходом коронавируса на Кольский полуостров нагрузка на медиков в целом и "скорую помощь" в частности возросла. И это на себе уже почувствовали жители Заполярья: оказалось, что помощи можно и не дождаться.

- Вчера [5 июля] около 12.00 вызвали скорую помощь. До сих пор никто не приехал. Адрес: Героев рыбачьего, 10. Сейчас вызов отменили. Будем ждать врача из поликлиники. Надеюсь, что хотя бы он придет, - написала в соцсетях мурманчанка Светлана Крушельницкая. - Я спокойно воспринимаю картину в целом. Паники нет. Но когда у ребенка вторые сутки температура больше 38...

И Светлана не единственная, кто столкнулся с такой проблемой. Причин для такой ситуации много, но ведь "скорая" на то и скорая, чтобы оказываться незамедлительно.

- Есть целый набор обращений по поводу работы скорой помощи, а именно о длительном реагировании на тот или иной случай. Есть нормативы. Прошу разобраться с этим и сделать так, чтобы "скорая помощь", несмотря на нагрузку, работала без сбоев. Мощностей автотранспорта для этого полностью достаточно – мы для этого существенно обновили парк. Это вопрос маршрутизации и организации работы, - прокомментировал ситуацию губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – В том числе жду предложений по наказанию тех, кто этим руководит.

Также глава региона попросил министра здравоохранения области Дмитрия Панычева взять на особый контроль работу патронажных бригад, обслуживающих пациентов, которые находятся на домашнем лечении и своевременную доставку им необходимых медицинских препаратов.

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