«Работаем за идею»: водитель скорой помощи рассказал о ситуации с экстренной помощью в Мурманске

Коронавирус, словно фокусник, сбросил радужную завесу с многих сфер жизни мурманчан. За видимым благополучием вдруг оказалась пустота. Увы, коснулось это и экстренной помощи в столице Заполярья и соседнем Североморске. С начала июля «скорую» приходится ждать по несколько дней.

- У мамы случился сердечный приступ. «Скорую» ждали с 8 вечера до 5 утра. Приехала кольская, без нужного лекарства. Что у нас творится с медициной? - поделился в соцсетях Олег Милетин.

Его история далеко не единственная – коронавирус буквально парализовал экстренную медицинскую помощь в Мурманске и Североморске. «Комсомолка» разбиралась в ситуации и причинах произошедшего коллапса.

Люди бегут

- На Мурманск должны выходить 32-33 бригады. Без ковида их, дай Бог, выходило 15. Из них по одной - реанимация, психиатрическая кардиологическая и две детские. Из оставшихся 10 машин – две резервные на случай, если сломается автомобиль, - рассказывает водитель скорой помощи Мурманска с 10-летним стажем Александр Казак. – Не хватает диспетчеров, водителей, фельдшеров. Только водительский штат недоукомлектован на 40 человек. И люди продолжают уходить.

Год назад губернатор Мурманской области Андрей Чибис лично познакомился с выпускниками медколледжа, которые решили пополнить ряды «неотложки». Но, по словам Александра Казака, из них в итоге работать остались всего 3-4 человека. Все остальные ушли. Почему же бегут люди со «скорой»? Ответ прост.

- Работа очень тяжелая, а платить за нее не хотят. Представьте, приезжает молодая девочка-фельдшер с водителем-пенсионером, а к ним выходит пьяный под сто килограммов весом и начинает обкладывать матом, а помимо этого приходится таскать пьяных и выносить пациентов весом 160-180 килограммов с пятых этажей без лифтов. А в итоге, если ты начинающий специалист, получаешь всего 25 тысяч рублей, пока «колесные» не заработаешь. Оклады повышают постоянно, но и коэффициенты не забывают урезать, - объясняет Александр Казак. – По документам, которые предоставляют в правительство, я миллионер. Ведь там фигурирует средняя зарплата по «скорой». На деле же получаю, 28-32 тысячи в месяц. Так что остаются только идейные!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790455" frameborder="0"></iframe> Водитель "скорой" в Мурманске рассказал, почему бригаду приходится ждать сутками.Автор: Александр Казак! другой источник

Не щадит никого

Однако фельдшеры, диспетчеры и водители мурманской «неотложки» тянули свою лямку – нареканий к их работе до пандемии не было. Но тут пришел коронавирус. 8-9 бригад перепрофилировали в специализированные, работающие только с ковидом или подозрением на него. На город с населением почти 288 тысяч человек осталось всего 2-3 бригады.

"Скорую" мурманчанам приходится ждать часами, а то и днями.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Две смены назад задержка составляла 60 часов. Вызовов очень много. По ковиду от Роспотребнадзора поступает по 300 предписаний в сутки. Людей не успевают вывозить ни в стационары, ни на компьютерную томографию. Бригады не справляются: обрабатывают по 12-16 вызовов за 12-часовую смену, делая лишь короткий перерыв на обед, - описывает происходящее Александр Казак.

Тем более, что коронавирус не щадит никого. Выкосил он и без того не густые ряды «скорой», а заменить заболевших сотрудников оказалось попросту некем. Как рассказывает наш собеседник, на Южной подстанции скорой помощи коронавирус подхватили 19 человек, на Северной – уже больше 10, на Центральной – не меньше 5-6 человек.

- Получить же деньги за страховой случай сложно. Руководство сказало, фельдшеры заразились в магазине или лифте, но только не на работе, - говорит собеседник «КП». – Скажу больше, доплаты президентские и губернаторские за ковид получают только специализированные бригады. Если резервного водителя или фельдшера вызывают на подмену, то доплата - рублей 300 за час идет. Сверхурочные смены по приказу оплачиваются по 4500 рублей каждая, а так 1200-1600. Надо ли говорить, что приказы никто составлять не хочет.

От перестановки слагаемых

Разумеется, мириться с таким положением дел не хотят ни сотрудники «скорой», ни мурманчане, ни, что самое главное, власть.

- Мощностей автотранспорта для этого достаточно – мы для этого существенно обновили парк. Это вопрос маршрутизации и организации работы, - прокомментировал ситуацию Андрей Чибис. – В том числе жду предложений по наказанию тех, кто этим руководит.

С маршрутизацией справились быстро. На помощь мурманским коллегам приехали фельдшеры из Мончегорска и Апатитов. В их родных городах осталось теперь всего по одной машине. А еще вызовы мурманчан обслуживает и бригада из Североморска. И добавили еще бригады.

- На прошлой неделе на «скорой» вышли три дополнительные бригады, еще две выйдут с 15 июля. Новые бригады удалось сформировать, оптимизировав график работы, да и люди вернулись с отпусков, - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Звучит хорошо и обнадеживающе. Вот только фельдшеры на самой «скорой» прекрасно знают, что взять людей попросту негде.

- Моя бригада с 15 июля стала не второй, а 18-й и специализированной. Вот вам уже две бригады. Хорошо все только на бумаге, а людей не прибавилось. Даже обещанные 140 тысяч рублей не помогают – я не видел ни одного новичка в рядах спецбригад. Своим-то платить не хотят, - развенчивает очередной миф Александр Казак.

Кстати, на самого бесстрашного правдоруба в соцсетях уже начали копать компромат и даже припомнили ему привод в полицию.

- Я простой русский мужик. Но я люблю свою работу и хочу, чтобы мы могли помочь максимальному количеству людей. Желаю всем здоровья и добра! - говорит Александр.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Сколько людей не хватает

В Мурманской областной станции скорой медицинской помощи на 55% укомплектован штат медицинскими работниками, на 82% - водителями.

По Мурманску штат на 58% укомплектован медработниками, на 81% - водителями.

По Североморску - на 40% - медработниками и на 84% - водителями.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/790454" frameborder="0"></iframe> Водитель "скорой" прокомментировал оптимизацию маршрутизации и дополнительные бригады.Автор: Александр Казак! другой источник

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