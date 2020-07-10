2020-07-10T12:39:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация с коронавирусом в Мурманске: почему «скорую» приходится ждать по несколько дней

В оперативном штабе Мурманской области рассказали о мобилизации работы скорой помощи
Елена МОЛОДЦОВА
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В Мурманской области пытаются мобилизировать работу "скорых".В Мурманской области пытаются мобилизировать работу "скорых".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- Вызывали скорую помощь, температура – 39,5, сказали время ожидания трое суток, я в шоке! – рассказывает о своем опыте мурманчанка Людмила Мишина.

И ее история, увы, не единственная в Мурманске за последнее время. Проблему с работой скорой помощи даже обсудили на оперативном совещании у губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона велел ее решить, и вот результат.

- В работу «скорой» внесены корректировки с учетом возросшей нагрузки из-за скачка заболеваемости ОРВИ и прироста CoViD-19. Сейчас ежедневно регистрируется более 700 вызовов, каждая бригада выполняет в среднем 17 вызовов в сутки, - информирует оперативный штаб Мурманской области.

Для того, чтобы сократить время ожидания скорой помощи в регионе была усилена служба неотложной помощи в поликлиниках, увеличено количество специалистов, обслуживающих вызовы на дому, сформированы дополнительные бригады скорой медицинской помощи и созданы специальные патронажные бригады для наблюдения пациентов с CoViD-19 на дому.

Кроме того, на областную станцию скорой медицинской помощи дополнительно трудоустроено 13 молодых специалистов, а в больнице имени Баяндина заработал еще один компьютерной томограф для диагностики пневмоний, что позволяет вдвое сократить время транспортировки пациентов на КТ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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