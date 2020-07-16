Министр здравоохранения о ситуации с коронавирусом: «Время ожидания скорой помощи удалось сократить в 2 раза»

16 Июль 2020 2020-07-16T18:12:38+03:00

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Одна из главных тем это недели – проблемы с оказанием скорой медицинской помощи в Мурманской области. Каждый день поступают сотни жалоб, что «скорую» часами, а то и вовсе не дожидаются.

- Были введены 5 дополнительных бригад в Мурманске и Североморске. Часть неотложных вызовов перешли на амбулаторные бригады. Удалось сократить время ожидания бригад почти в 2 раза, - сообщил на брифинге министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Эти слова могут на собственном опыте проверить сами мурманчане, если им, не дай Бог, понадобится экстренная медицинская помощь.

Напомним: водитель скорой помощи Александр Казак прокомментировал принимаемые чиновниками меры для исправления ситуации, а заодно рассказал, сколько людей работает в «неотложке» и какие деньги за это получают.

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