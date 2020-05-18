Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 18 мая 2020 года: 2654 заболевших и 1282 выздоровевших

Минувшее воскресенье запомнилось северянам рекордным количеством выздоровевших от коронавируса – врачи выписали рекордные 514 человек. Главное, чтобы теперь не выяснилось, что в сводку вновь закралась ошибка, как это случилось неделю назад.

Согласно последней информации оперативного штаба Мурманской области, в регионе новую коронавирусную инфекцию подхватили 2654 человека. Но, несмотря на рост количества зараженных, заполярные медики тоже не отстают. Они уже смогли поставить на ноги 1282 инфицированных. Однако шестерых северян все же потеряли.

Общая картина эпидемии коронавируса в Заполярье не меняется даже от капризов переменчивой погоды. Абсолютным и неизменным лидером является Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Несмотря на все усилия Роспотребнадзора и руководства промплощадки, там по-прежнему самый большой прирост инфицированных в Мурманской области. На сегодняшний день речь идет о 2232 рабочих, у которых диагностировали COVID-19.

Однако чартеры со здоровыми сотрудниками площадки продолжают взлетать из аэропорта «Мурманск». Во многом благодаря этому заполярную воздушную гавань Европейский союз включил в список небезопасных из-за высокого риска заражения коронавирусом.

Но вернемся к статистике. На остальной территории Кольского полуострова болеют новой инфекцией 422 человека. Также практически ни дня не пропускают, чтобы не прибавить хотя бы по одному зараженному, Апатиты (+3 за сутки, всего 122), Кировск (+1 за сутки, всего 83), Мурманск (+1 за сутки, всего 67) и Североморск (+1 за сутки, всего 36).

В других городах области число ковидных пациентов остается неизменным: 37 - в Печенгском районе, 24 - в Кольском районе, 21 - в Полярном, 6 - в Снежногорске, 5 - в Оленегорске, 10 - в Мончегорске, 5 - в Полярных Зорях, 2 - в Кандалакше, 1 - в Ковдоре, 3 - в Ловозерском районе.

Кстати, о Кольском районе. Он является самым большим в Мурманской области. Однако до недавнего времени не было известно, какие населенные пункты посетил этот опасный незваный гость.

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