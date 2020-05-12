Оперативный штаб Мурманской области объяснил путаницу в количестве выздоровевших от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T15:02:13+03:00

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К сводке оперативного штаба при правительстве Мурманской области о ситуации с новой коронавирусной инфекцией в регионе и раньше порой относились с определенной долей скепсиса, замечая нестыковки, но в этот раз даже самые не проницательные заметили подвох.

Дело в том, что по состоянию на 11 мая в Заполярье было 2416 зараженных COVID-19, из которых 732 человека выздоровели, пятеро погибли и 1679 оставались под наблюдением медиков. Однако спустя сутки картина сильно изменилась. По традиции выросло число подтвержденных случаев - до 2428 (+12 за сутки), а вот число выздоровевших резко снизилось на 264 человека. Как такое может быть? Врачи передумали их выписывать? Или они заболели вновь? Или в сводку закралась ошибка?

При этом, по словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, его подчиненные поставили на ноги куда меньше пациентов с ковидом – всего 312. Эта же цифра фигурирует и в федеральной сводке. Где же правда?

- При публикации сводки за 11 мая была допущена ошибка. Актуальная информация на эту дату – 447 выздоровевших, - объяснили в оперативном штабе Мурманской области. – Кроме того, 156 рабочих из Белокаменки, победившие коронавирус, не проходили лечение в стационарах, поэтому пока не учтены в федеральной сводке и данных регионального минздрава. Однако, согласно предписаниям Роспотребнадзора, они считаются выздоровевшими.

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ИСТОЧНИК KP.RU