Коронавирус в Мурманской области. Последние новости на 11 мая 2020 года: 2371 заболевший и 441 выздоровевший

Коронавирус круто изменил жизнь северян. Не смог он только отменить главный праздник страны – День Великой Победы. Даже без парада и привычных полагающихся 9 мая мероприятий, северяне отметили 75-летие Великой Победы с особой душевностью и шармом.

Тем не менее, согласно последней сводке оперативного штаба Мурманской области, в регионе 2371 человек заражен новой коронавирусной инфекцией, 441 заболевший при помощи врачей смог победить вирус, пятеро погибли.

В целом же картина в Заполярье не изменилась, если не считать того, что Белокаменка все же снизила темпы прироста инфицированных. На масштабной стройке на западном берегу Кольского залива заражено 2008 рабочих. В ночь на 9 мая объект покинули еще 177 вахтовиков – чартерный рейс доставил их в Москву.

К сожалению, не отстает от промплощадки и другая территория Мурманской области, хотя до размаха Белокаменки ей, конечно, далеко. В целом в Заполярье в пять раз меньше заболевших коронавирусом, чем в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений – всего 363 зараженных. В Апатитах инфекцию подхватили 104 человека, в Кировске – 69, Мурманске – 50, Печенгском районе – 37, Североморске – 33. В других муниципалитетах и того меньше: в Полярном – 21, Кольском районе – 18, Монсегорске – 10, Снежногорске – 6, Полярных Зорях – 5, Оленегорске – 4, Ловозерском районе – 3, Кандалакше – 2 и Ковдоре – 1.

Между тем, врачи продолжают бороться за жизни инфицированных северян. Сотрудники скорой помощи рассказали, как они борятся с коварной болезнью.

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