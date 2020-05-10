«Это день Победы» - лилось из каждого окна Мурманской области

Этот День Великой Победы стал особенным. Во-первых, потому что был юбилейным 75, а во-вторых, потому что из-за пандемии коронавируса отмечать его пришлось онлайн – поскольку проводить парады и массовые мероприятия опасно для здоровья. Однако режим самоизоляции не только не испортил священный праздник, но и предал ему особый шарм и нотку. Северяне показали, что никакая эпидемия не может им помешать в этот великий день быть едиными.

Поем для вас, родные

В первую очередь поздравления получили ветераны Великой Отечественной войны. И раз собрать их вместе в этом году не удалось, то концерты для них устроили прямо под окнами.

Ансамбль Северного флота устроил небольшой концерт каждому из семи ветеранов.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Небольшой состав ансамбля песни и пляски Северного Флота объехал ветеранов с концертом. Семь участников тех событий: старшина Лев Васильевич Журин, машинист Адольф Иванович Насницын, младший сержант Алексей Алексеевич Киселев, санитарка Фаина Кузьмовна Валина, ефрейтор Надежда Семеновна Моисеева, санитарка поезда Лидия Архиповна Насницына, старшина 1 статьи Юрий Алексеевич Фирсов услышали три главные песни этого священного праздника «Катюшу», «Прощайте скалистые горы» и «День Победы».

Ветераны встретили 75-й День Победы бодрыми и нарядными.Фото: Елена КОВАЛЕНКО

А в Ковдоре сюрприз под окнами для ветеранов Василия Петровича Еремина и Александры Романовны Ивановой устроили артисты местного Дворца культуры. Они исполнили «Катюшу» на фронтовой полуторке.

Кажется, такие поздравления для ветеранов, куда более дороги, чем парад техники – ведь они идут от души, от самого сердца.

А превратились в белых журавлей

Как и положено, к 9 мая все города были украшены тематически арт-объектами и георгиевскими лентами. В Зеленоборском на одной из пятиэтажек развернули огромную копию знамени Победы, а в Кандалакше и Североморске большие георгиевские ленты украсили дома ветеранов, музеи и школы.

Вот такой подарок сделали рабочие Белокаменки северянам. Фото: Надежда Митюшева

А обычные северяне с любовью принялись за свои окна. По свежевымытым стеклам полетели в голубую высь белые журавли и голуби, заполыхало пламя вечного огня и заалели такие родные сердцу надписи «9 мая», «75 лет Великой Победы», «Никто не забыт и ничто не забыто», а еще медали и целые мини-выставки на подоконниках. Северяне подошли творчески к акции #окновпобеду.

А в Белокаменке рабочие выстроились в живую надпись «9 мая», поздравив таким образом северян с этим великим праздником.

Эмоции переполняли

Но, пожалуй, самой массовой и популярно стала акция #ПоемДвором, предложенная Дворцом кульутры имени С.М. Кирова. В 19.01 после того, как вся Мурманская область, вся страна замолчала на минуту в память о героях Великой Отечественной войны, в Заполярье дружно грянула песня «День Победы».

Этот народный гимн главного праздник звучал изо всех окон Мурманска, Заозерска, Кандалакши, Североморска, Снежногорска, Полярного, Гаджиево, Никеля, Заполярного, Апатитов, Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Туломы, Мурмашей, Колы, Умбы, Ловозера…

Главые песни Победы прозвучали для каждого ветерана в Мурманской области. Фото: Администрация Ковдорского района

- Этот день Победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах, - лилось из каждого окна.

Северяне готовились к акции. Дети были в военных фуражках, взрослые из окон размахивали флагами и держали портреты своих героев – тех, кому не довелось дожить до 75-летия Великой Победы. Люди устраивали праздник во дворах.

- Мы каждый год (и не только 9 мая) поем эту песню, но акция стала лишним поводом ее исполнить не только всей семьей, но и всей страной. Признаться, в эти несколько минут чувствовалось единство и величие нашего народа, который через столько лет помнит о подвиге наших дедов и прадедов и чтит их, - говорит жительница Мурмашей Наталья Нефедкина.

Такую картину в 19.00 9 мая можно было в каждом дворе. Фото: Правительство Мурманской области

Кажется, акция #ПоемДвором останется с нами и даже после того, как коронавирус канет в прошлое и позволит нам жить полной жизнью.

- Свет Победы, Окна победы, Поем Двором - столько акций и флешмобов, столько движений появилось правильных, добрых, светлых - вот это должно стать основным направлением в этот сильный праздник, а не пиво с шашлыками. Я считаю, что подобное надо закрепить, как народную традицию, ведь приятно заходить во двор и слушать песни не из громкоговорителей или динамиков, а от своих же соседей. Мы вместе, а значит нам все по плечу, -считает Мефодий Кузьмин.

Мурманская область спела всем двором.Автор: Правительство Мурманской области

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