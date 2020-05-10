2020-05-10T14:33:57+03:00
75 лет Великой Победы

Ультрамарафрнец из Мурманска водрузил копию знамени Победы на вершину в Хибинах

Восхождение на Юкспорр заняло у Василия Комиссарова всего 40 минут
Елена МОЛОДЦОВА
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Василий Комиссаров в одиночку, несмотря на штормовой ветер, водрузил копию знамени Победы на Юкспорр. Фото: Из личного архива Василия КомиссароваВасилий Комиссаров в одиночку, несмотря на штормовой ветер, водрузил копию знамени Победы на Юкспорр. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова
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Пока среди северян есть люди, готовые совершить подвиг ради тех, кто 75 лет назад своим потом и кровью добыл Победу в Великой Отечественной войне, будут жить герои тех событий, будут жить в наших сердцах, несмотря на стремительно бегущее время. Известный ультрамарафонец и сотрудник УФСИН по Мурманской области Василий Комиссаров, несмотря на пандемию коронавируса, поднялся на вершину Юкспорр в Хибинах и водрузил на нее копию знамени Победы.

- Каждый год в преддверие празднования Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Кировского МЧС поднимают знамя Победы над Хибинами. Но из-за пандемии, как я смею предположить, сейчас это сделано не будет – мероприятие массовое и требует немало сил, которые сейчас нужны для борьбы с коронавирусом. Мне хотелось хоть как-то компенсировать эту утрату, - рассказывает «КП» Василий Комиссаров. – Тем более, я как раз тот человек, который может быстро, безопасно и главное в одиночку подняться на любую из вершин Хибин.

Этот маршрут спортсмен преодолел за 40 минут. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова

Этот маршрут спортсмен преодолел за 40 минут. Фото: Из личного архива Василия Комиссарова

Спортсмен выбрал Юкспорр, который славится своей мощнейшей энергетикой и крутым нравом. 40 минут Василию Комиссарову потребовалось на подъем на высоту 850 метров. Восхождение прошло без особых трудностей, несмотря на штормовой ветер – мурманчанин хорошо знает этот маршрут, да и что его ждет в пути тоже.

- Я установил на вершине копию Знамени Победы и почтил память героев Великой Отечественной Войны минутной задержкой дыхания. Этот обряд я перенял у фридайверов, - отметил ультрамарафонец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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