«Рекорд Победы 51»: Глава Кандалакшского района отжался 51 раз в рамках всероссийской акции

9 Май 2020 2020-05-09T13:44:42+03:00

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Если еще совсем недавно всероссийская акция «Рекорд Победы» шагала по Кольскому полуострову благодаря обычным северянам, но теперь к ней присоединились и известные жители Мурманской области. Напомним: накануне, 7 мая, видеоролик в сеть выложил министр спорта и молодежной политики региона Денис Клебанов. Спортсмен и чиновник отжался 42 раза и предложил подхватить акцию остальным.

Эстафету от Дениса Клебанова принял глава Кандалакшского района Михаил Павлов и смог повторить упражнение 51 раз. Кстати, для этого ему не понадобилась спортивная форма.

- Давайте вместе наберем 27 тысяч 394 отжимания – по одному за каждый день с момента окончания Великой Отечественной войны, - обратился к подписчикам Михаил Павлов.

Чтобы принять участие в акции «Рекорд Победы», достаточно отжаться хотя бы один раз, опубликовать видео в «ВКонтакте» или Instagram с комментарием «Участвую в Акции «Рекорд Победы 51» и обязательными хэштегами #РекордПобеды51 #насевережить и отправить зафиксированный результат на электронную почту: rekordpobedy51@mail.ru. Успеть надо до 9 мая.

Глава Кандалакшского района отжался 51 раз в рамках всероссийской акции.Фото: Михаил Павлов

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